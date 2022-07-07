شوف خصم يصل إلى 1000 ريال ضمن عروض لولو هايبر ماركت على جوالات 2022

نقدم لحضراتكم ضمن مهرجان عيد الأضحى في المملكة العربية السعودية خصم يصل إلى 1000 ريال ضمن عروض لولو هايبر ماركت على جوالات 2022 بجميع أنواعها الموجودة في مدن المملكة العربية السعودية، هذا على هواتف Sumsung، وApple، وغيرهم من خصومات خاصة على أسعار كثير من الإلكترونيات الحديثة، وخاصة الساعات الذكية، والساشات، وغيرهم، تابعونا من خلال هذه المقالة لمعرفة تفاصيل أكثر عن عروض لولو هايبر ماركت لهذا الأسبوع….

عروض لولو هايبر ماركت في المملكة العربية السعودية

خصومات عديدة اليوم داخل فروع لولو هايبر ماركت بالمملكة العربية السعودية، وخاصة على أسعار: شاسة فيليبس الذكية فائقة الوضوح الأندرويد Phillips، وخصم آخر على سعر شاشة أيكون الليد الذكية فائقة الوضوح 65 بوصة، وخصم على سعر هاتف سامسونج جالكسي Sumsung galaxy M33 5G، وغيرهم من خصومات.

عروض لولو اليوم على أسعار الجوالات الحديثة

توفر مجموعة محلات لولو هايبر ماركت بالمملكة العربية السعودية العديد من الخصومات الخاصة على أسعار: هاتف سامسونج جالكسي أي 33 بسعة 128 جيجابايت، وخصم آخر على سعر هاتف هاتف سامسونج جالكسي أي Sumsung galaxy i53 بسعة 128 جيجابايت من الجيل الخامس، وخصم آخر على سعر هاتف Sumsung galaxy A53 بسعة 128 جيجابايت من الجيل الخامس، وعرض على سعر هاتف Sumsung galaxy A13 بسعة 64 جيجابايت، وخصم 100 ريال سعودي، كما لديهم خصومات أخرى على سعر هاتف Sumsung galaxy A22 بسعة تخزين مميزة، وسرعة رامات عالية، ولديهم أيضاً خصومات خاصة على أسعار هاتف سامسونج جالكسي A73 بسعة مميزة، وإمكانيات خاصة لمحبي كل ما هو جديد في عالم الجوالات، بالإضافة إلى وجود عرض جيد على سعر هاتف سامسونج جالكسي Sumsung galaxy S21 FE بإمكانياته المذكورة سابقاً.

تنزيلات لولو السعودية بجميع الفروع Lulu Ksa

توفر مجموعة لولو السعودية كثير من الخصومات الحصرية على أسعار: آبل ماك بوك أير إم الذهبي، وخصم آخر على سعر سماعات آبل اللاسيلكية للأذن اير بودز 2، وعلى سعر آبل الساعة الذكية apple الإصدار السابع بألوان مختلفة ترضي جميع الأذواق، وخصومات أخرى على أسعار هواتف apple iphone الحديثة.