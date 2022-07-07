كنز أغلي من الذهب.. أياك أن ترمي زيت القلي المستعمل بعد اليوم له فوائد واستخدمات مذهلة

الكثير من السيدات برمى الزيت المستعمل لأنها تجعل أهميته ولا تعي إمكانية الاستفادة منه في توفير ميزانية المنزل، إعادة تدوير الزيت المستعمل من المشاريع البسيطة المنزلية الناجحة، حيث يمكن استخدامه في صناعة صابون الاواني السائل، كما يمكنك سيدتي استثماره إذا نجح الامر في صناعة صابون الاواني وتوفير ميزانية المنزل بل وفي بيع الصابون ايضاً والربح منه، كما تقوم بعض السيدات بتجميع الزيت المستعمل وبيعه بالكيلو وهكذا استفادت من الاموال ولم تقم يتفريغه في الحوض حيث يعمل على سد مواسير الصرف على المدى البعيد، فهو وسيلة آمنه وجيدة للحفاظ على البيئة.

أيام أن ترمى زيت القلي المستعمل كنز في بيتك

سنحتاج إلى بعض المكونات لتحضير الصابون السائل من الزيت المستعمل:

٢ لتر من الزيت المستعمل.

كوب من عصير الليمون.

٢ لتر من الماء.

كيس من هيدروكسيد الصوديوم

٢ ملعقة كبيرة من زيت عطري مفضل.

ملعقة كبيرة بوتاس.

طريقة التحضير

بداية نحضر وعاء ونضع به الماء ونرفعه على النار على درجة حرارة متوسطة.

نرتدي القفازات والماسك لتجنب إصابة الجلد وكذلك تجنب شم هذه الروائح المنبعثة.

في إناء آخر نضع البوتاس وهيدروكسيد الصوديوم ونقلب ثم نضع الماء المغلي مع التقليب الجيد للمكونات.

نضيف الزيت العطري والليمون إلي الخليط مع التقليب الجيد للمكونات لمدة حوالي عشرة دقائق إلي ربع ساعة.

يفضل وضع ٢ ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض وملعقة كبيرة من النشا مع التقليب الجيد.

نضع الخليط في صينية ونفرده ونتركه حتى يجف تماما ثم نقوم بتقطيعه إلي قطع صغيرة.

يمكن استخدام الصابون الناتج في غسيل الملابس وكذلك غسل الأواني.

إعادة استخدام الزيت المستعمل

من الآن وصاعدا لن تقوم سيدتي برمي الزيت المستعمل، بل يجب عليك استغلاله لزيادة الدخل الاسري سواء عن طريق إعداده في المنزل او عن طريق تجميعه وبيعه لبعض الشركات التي تقوم بشراء الزيوت المستعملة، لذا أيام أن ترمى زيت القلي المستعمل كنز في بيتك، كما توجد بعض الشركات المعروفة التي يمكن من خلالها بيع الزيت المستعمل وربح المال مثل شركة جرين بان.