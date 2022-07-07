نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة العراب لتكبيرات العيد 2022 علي النايل سات والعرب سات وكيفية ضبط التردد في المقال التالي
تردد قناة العراب لتكبيرات العيد 2022 يبحث الكثير من المسلمين عن تردد قناة العراب تكبيرات العيد لعام 2022م، فتكبيرات العيد لها مكانة خاصة ومميزة في نفوس جميع المسلمين فهي تبعث في قلوبنا فرحة لا نعرف من أين مصدرها ولكنها تشعرنا بالسعادة، وهناك قنوات إسلامية مخصصة لتكبيرات العيد والتكبيرات أثناء أداء المسلمين لفريضة الحج ومستمرة طوال اليوم ومنها قناة العراب، وهذه القنوات عليها إقبال كبير جدًا وسنقوم بتوضيح جميع تردداتها الموجودة عبر كل الأقمار الصناعية على التلفزيون العربي.
تردد قناة العراب تكبيرات العيد 2022م على الأقمار الصناعية
يختلف تردد القناة من قمر صناعي إلى آخر وسنقوم بتقديم تردد قناة العراب الخاصة بتكبيرات العيد على القمرين الصناعيين النايل سات و العرب سات وهما:-
تردد العراب لتكبيرات العيد على القمر الصناعي نايل سات
- تردد القناة هو 12034.
- معدل الاستقطاب أفقي بمعدل ترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 5\6.
- نوع القمر الصناعي هو النايل سات.
تردد العراب لتكبيرات العيد على القمر الصناعي العرب سات
- تردد القناة 12054 عامودي.
- نوع القمر الصناعي هو العرب سات.
- معدل ترميز القناة 27500.
- ومعامل تصحيح الخطأ 5\6.
كيفية الحصول على قناة العراب من التردد
هناك بعض الأشخاص التي لا تعرف كيفية الحصول على القناة حتى بعد معرفة التردد وسنقوم بتوضيح الخطوات التي يجب عليك اتباعها حتى تحصل على القناة التي ترغب فيها والخطوات كالآتي:-
- من خلال جهاز الريموت الكنترول قم بالضغط على أيقونة “القائمة” أو “Menu”.
- ومن القائمة اختر على أيقونة “خيارات” أو “options” وبعدها قم بالضغط على أيقونة “تثبيت”.
- بعد ذلك قم بالنقر على “تثبيت يدوي” أو “install manual” وحدد بعدها نوع القمر الصناعي Sattelite”.
- ثم قم بتحديد تردد القناة على حسب نوع القمر الصناعي وبعدها معامل الاستقطاب ثم قم بإدخال معدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ.
- انقر على “ok” وبعدها انقر على أيقونة “بحث” أو “Search” وبعدها ستجد أن القناة تمت إضافتها إلى قائمة القنوات الخاصة بك.
- يمكنك الحصول على القناة بالبحث عنها من خلال جهاز الريموت الكنترول الخاص بك واضغط على “بحث” واكتب اسم القناة التي ترغب في الحصول عليها.
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