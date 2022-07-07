شوف أيام على انتهاء أقوى عروض مكتبات جرير Garir offers من 7 يوليو الموافق 8 ذي الحجة على الجوالات واللابتوبات

أيام على انتهاء أقوى عروض جرير Jarir offers من 7 يوليو الموافق 8 ذي الحجة على الجوالات الحديثة 2022، وعلى أسعار اللابتوبات من جميع الماركات العالمية بأسعار الجملة، بالإضافة إلى وجود خصومات مميزة جداً على أسعار الشاشات الحديثة بأنواعها، وخاصة شاشات Sumsung Frame المميزة، بالإضافة إلى وجود خصومات خاصة في الفروع على أسعار جميع أنواع الإلكترونيات الأخرى بسعر الجملة، ولمعرفة تفاصيل كل هذه العروض وأكثر تابعوا باقي هذه المقالة عبر موقع ثقفني لجديد جميع العروض الحصرية، وإليكم التفاصيل..

عروض جرير في المملكة العربية السعودية Jarir big offers

توجد مجموعة عروض مميزة اليوم بجميع فروع مكتبات جرير بمدن المملكة العربية السعودية، ومن بينهم: خصم خاص على سعر هاتف هواوي P50 بسعة 256 جيجابايت، وسرعة رامات 8 جيجابايت، وباللونين الأسود والذهبي بجميع الفروع، وخصومات أخرى منهم على أسعار هواتف هواوي Huawei p50 باللونين الذهبي والكاكاو، وخصم مميز آخر على سعر شاشة LG المميزة بحجم 50 بوصة، ودقة عالية الوضوح في الرؤية، وخصومات أخرى.

تنزيلات خاصة بفروع مكتبات جرير في المملكة العربية السعودية

توجد أيضاً داخل فروع مكتبات جرير العديد من الخصومات الحصرية المميزة على أسعار: شاشات هاير Hair S6 المميزة ذات الرؤية عالية الوضوح في جميع الإتجاهات، بالإضافة إلى وجود خصومات أخرى منهم على أسعار شاشات سامسونج Sumsung the frame art mode 65 بوصة الترا دي اتش دي بدقة 4K بتوفير 2000 ريال سعودي التلفزيون الذكي الحديث، وخصومات أخرى منهم على أسعار شاشات Sumsung the frame الأكبر بحجم 75 بوصة بدقة 4K ورؤية بانوراما عالية الوضوح، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار شاشات شاومي ال 75 بوصة برؤية عالية الوضوح وتوفير 2000 ريال سعودي.

خصومات خاصة لفترة محدودة بكل الفروع

تتوفر أيضاً داخل فروع مكتبات جرير مجموعة مميزة من الخصومات الحصرية على أسعار: شاشات ال جي بحجم 48 بوصة، ودقة عالية الوضوح، باإضافة إلى خصومات مكتبات جرير على أسعار ال جي 65 بوصة الشاشة الذكية برؤية بانوراما عالية الوضوح، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار شاشات ال جي A2 المميزة.