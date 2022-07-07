نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لاب توب جرير الرائعة بمناسبة العطلات الصيفة وعيد الأضحى المبارك في المقال التالي
أهم عروض وتخفيضات مكتبات جرير السعودية يوليو 2022، أهم عروض وتخفيضات jarir bookstore مكتبة جرير السعودية خلال شهر يوليو 2022 موضوع من أهم الموضوعات التي علينا أن نتحدث فيها وذلك لأن عروض وتخفيضات مكتبات جرير السعودية دائمًا عروض مميزة ومختلفة عن جميع المكتبات الأخرى، بالإضافة إلى أن شهر يوليو خلاله سيكون عيد الأضحى المبارك ونظرًا لذلك ستقدم مكتبات جرير مجموعة من العروض والتخفيضات المتميزة، وإليكم هذا الموضوع المهم عن أهم وأفضل العروض من مكتبات جرير السعودية.
تخفيضات جرير على اللابتوب والكمبيوتر المجول وتنزيلات إضافية بمناسبة عية الأضحى وموسم العطلات الصيفية
تخفيضات جرير للأجهزة الألكترونية
مكتبات جرير للأجهزة الإلكترونية عبارة عن مكتبة كانت في بداية تأسيسها مخصصة لبيع المستلزمات المدرسية ولكن سرعان ما توسعت وأصبحت أكبر ولها العديد من الفروع الأخرى، وأصبح به كافة المستلزمات المدرسية بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الأجهزة والأدوات الإلكترونية وجميعها ذات جودة عالية وأسعار مميزة للغاية.
أهم عروض جرير اليوم وتخفيضات مكتبة جرير السعودية يوليو 2022
تقدم مكتبات جرير السعودية مجموعة من العروض المختلفة هذه الأيام وإليكم بعض هذه العروض خلال السطور القادمة:
- لابتوب جرير هواوي ميت بوك دي 15 كمبيوتر محمول ل 15 بوصه بسعر 3899 ريال سعودي.
- اسعار اللاب توب في السعودية مكتبة جرير ام اس اي جي اف 63 كمبيوتر محمول للألعاب 15 بوصه بسعر 4399 ريال سعودي.
- عروض جرير هواوي وهواوي ميت بوك اكس برو كمبيوتر محمول 13 بوصة بسعر 6999 ريال سعودي.
- عروض لاب توب جرير مايكروسوفت سيرفس بوكس 3 لاب توب 2 في 1 بسعر 5999 ريال سعودي.
- بطاقة سامبا جرير ام اس اي مودرن 14 كمبيوتر محمول 14 بوصه بسعر 1349 ريال سعودي.
- بطاقة خصم جرير مايكروسوفت سيرفس لاب توب 4 كمبيوتر محمول 13 بوصة بسعر 3999 ريال سعودي.
- كود خصم جرير ديل 15 انسبايرون كمبيوتر محمول 15 بوصه بسعر 5299 ريال سعودي.
- التقسيط من جرير اتش بي نوت بوك كمبيوتر محمول 15 بوصه بسعر 1699 ريال سعودي,
- تخفيضات جرير كمبيوتر محمول 15 بوصة من اتش بي نوت بوك بسعر 1699 ريال سعودي.
- عرض جرير اتش بي نوت بوك كمبيوتر محمول 14 بوصه بسعر 2299 ريال سعودي.
- مكتبة جرير اون لاين اسوس اكس 515 كمبيوتر محمول 15 بوصة بسعر 1599 ريال سعودي.
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