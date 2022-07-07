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عمر شويل - جدة التفسير الحقيقي لعشرة أحلام .. هل تؤمن بعلم تفسير الأحلام؟ هل تريد أن تعرف ما تعنيه الأحلام التي تراها؟ اكتشف خبراء النوم والأحلام ما هي الأحلام الأكثر شيوعًا حول العالم وما تعنيه. يعاني معظمنا من الكوابيس. من حوادث السيارات إلى خيانة شريك حياتك. ولكن على عكس هذه الكوابيس، فإن رؤية القطط والكلاب والطيران في الأحلام يمكن أن يكون أمرًا ممتعًا للغاية.

كشف المترجمون الفوريون والخبراء عن أكثر أنواع الأحلام شيوعًا من خلال النظر في عمليات البحث على Google العام الماضي. وجدوا أن رؤية ثعبان في المنام هو الحلم الأكثر شيوعًا الذي يتم البحث عنه على Google.

التفسير الحقيقي لعشرة أحلام تراها دائمًا

موضوع رؤية ثعبان في المنام هو الموضوع الأكثر بحثًا على Google في 47 مدينة إنجليزية مع ما يقرب من 170000 عملية بحث سنويًا. تبعه حمل مع 69000 قطط وكلاب – لكل منها 66000. في بقية هذه المقالة اليومية ، سنخبرك بما تعنيه أكثر 10 أحلام شيوعًا.

حلم الثعبان

الثعبان هو الموضوع الأكثر شيوعًا الذي يراه شعب إنجلترا والعديد من دول العالم في أحلامهم ويسعون إلى تفسيرها. إن رؤية ثعبان في المنام هو الموضوع الأكثر شيوعًا لتفسير الأحلام في العالم وقد تم البحث عنه على Google باعتباره الموضوع الأكثر حلمًا. في كندا وأيرلندا والنرويج والسويد وإنجلترا والولايات المتحدة ، يعتبر حلم الثعبان هو الحلم الأكثر شيوعًا.

يمكن أن تكون رؤية ثعبان في المنام إيجابية أو سلبية. لذلك تمثل الثعابين الكبيرة في بعض الأحيان الحظ السعيد والثعابين العدوانية من المحتمل أن تمثل الأشخاص السامة. يمكن أن تمثل رؤية ثعبان في حلمك ولادة جديدة، والمضي قدمًا، أو يمكن أن يرمز إلى تحدٍ أو موقف يمكن أن يحبطك. إذا كان حلم الأفعى الخاص بك متكررًا، فهذا يشير إلى أن الثعبان يمثل شخصًا أو موقفًا سامًا في حياتك تريد الهروب منه.

حلم الحمل

يعتبر الحمل ثاني أكثر الموضوعات التي يحلم بها الناس شيوعًا. غالبًا ما تشير أحلام الحمل إلى أكثر من مجرد إنجاب طفل. إذا كنت لا تخططين لإنجاب أطفال، يمكن أن تكون أحلامك بالحمل علامة على النمو في حياتك، أو رعاية فرص العمل، أو ترمز إلى بداية جديدة. وإذا كنت حاملاً، فلا عجب أنك قد تحلمين بالولادة.

حلم القطة

كان أصدقاؤنا القطط هم الأكثر بحثًا عن موضوع تفسير الأحلام في ثلاث دول. احتلت رؤية قطة في المنام في المملكة المتحدة المرتبة الثالثة، وهذا ليس مفاجئًا نظرًا لأنه غالبًا ما يتم الاحتفاظ بها كحيوانات أليفة. تظهر البيانات أن الناس في تشيستر يحلمون دائمًا بالقطط. تعكس الأحلام عادة حياتنا اليومية. لذلك ، ليس من المستغرب أن تكون رؤية قطة في المنام من أكثر أنواع الأحلام شيوعًا في العديد من البلدان.

غالبًا ما ترمز القطط إلى الحب أو الإبداع أو القوة. ترتبط أحلام القطط أيضًا بالفضول والاستقلال. يمكن أن يشير خدش قطة في المنام إلى الشعور بالتهديد. أثناء التفاعل مع قطة سعيدة يمكن أن يمثل الخصوبة أو الحب أو الوقوف على قدميك مرة أخرى بعد موقف صعب.

حلم الكلب

يمكن أن تعتمد الأحلام أو الكوابيس عن الكلاب على مزاج الكلب في حلمك. يمكن أن تمثل الكلاب السعيدة الشفاء أو الرعاية من أحد أفراد أسرته. بينما الأحلام حول الكلاب العدوانية يمكن أن تشير إلى مشاكل في التواصل.

يمكن أن تكون الكلاب التي تظهر في أحلامك علامة لإعادة تقييم الأشخاص الذين تثق بهم. انتبه لسلوك الكلب، والذي يمكن أن يكشف المزيد عن من أو ما يمثله.

حلم المطاردة

الهروب هو الحلم الخامس الأكثر شيوعًا في المملكة المتحدة وقد يفاجئك. على الرغم من أن أحلام المطاردة والهرب يمكن أن تكون مرتبطة بحياتك اليومية وغالبًا ما تحدث بعد مشاهدة فيلم مخيف أو مطاردة كلب، إلا أن هذه الأحلام يمكن أن تمثل أيضًا عواطفك. يمكن أن تشير الأحلام المتكررة للمطاردة إلى الخوف أو الانغلاق أو التجنب في حياتك اليومية.

حلم الطيران

غالبًا ما يكون الطيران حلمًا إيجابيًا وهو الأكثر بحثًا عنه في أربعة بلدان. على الرغم من أنه من الممتع رؤية الطيران في الحلم ، إلا أنه قد يكون له معنى أكثر حزنًا. يمكن أن تمثل أحلام الطيران شعورًا بالحرية أو الرغبة في الخروج من موقف صعب. إذا كنت تطير بسهولة في حلمك ، فقد يكون هذا رمزًا لاستعادة سيطرتك.

حلم الخيانة

هل هناك ما هو أسوأ من الاستيقاظ مقتنعًا بأن شريكك قد خدعك؟ والأسوأ من ذلك، تشعر بالذنب لفعل ذلك في أحلامك. الخيانة هي أحد أكثر الأحلام شيوعًا في العالم. تحتل المرتبة السابعة في المملكة المتحدة باعتبارها الحلم الأكثر شعبية في كلا البلدين. يمكن أن يكون الشخص المتورط في القضية رمزًا لما تريده في حياتك، أو قد يكون لديه صفات تعجبك.

حلم تساقط الشعر

حان الآن وقت الكابوس: الحلم بتساقط شعرك هو أحد أسوأ الأشياء التي يمكنك القيام بها. إنه يؤثر على عشرات الآلاف من الأشخاص سنويًا وهو ثامن أكثر حلم يتم البحث عنه وفقًا لـ Google. عادة ما يكون تساقط الشعر علامة على القلق بشأن التقدم في السن ومواجهة حقيقة أن مظهرك الجسدي يتغير.

أنت تتقدم في العمر، ويصبح شعرك أرق، وأكثر شيبًا … وقد يشير أيضًا إلى خوفك من أن تكون أقل جاذبية، أو مخاوف صحية، أو تغييرات كبيرة في الحياة، أو فقدان السيطرة على شيء ما.

حلم السقوط

حلم السقوط غريب. غالبًا ما ينتهي الأمر بسرعة لأنك على الأرجح ستستيقظ قبل أن تهبط أو تموت. يمكن أن يشير النوم إلى الخوف والقلق، مما يوحي بفقدان السيطرة على جوانب مهمة من حياتك.

حلم حادث سيارة

في معظم الأحيان، تمثل الحوادث السيطرة وعلاقتك بها. قد يعني هذا الحلم أن شيئًا ما خارج عن إرادتك أو أن حياتك على وشك التغيير بشكل جذري. كان حادث السيارة هو الحلم العاشر الأكثر شيوعًا.