دعاء يوم التروية لغير الحجاج.. ما هو يوم التروية وماذا يقال في هذا اليوم

دعاء يوم التروية لغير الحاج، يعد من أكثر الأدعية التي يبحث عنها البعض الآن فنجد أنه بمجرد كتابة كلمة دعاء تظهر لنا دعاء يوم التروية وكذلك أدعية جامعة ليوم التروية وغيرها الكثير ومنزله هذا اليوم عظيمة جدا كونه يقع ضمن العشر الاوائل من شهر ذي الحجة وهي أيام مباركة من الله عز وجل يستحب فيها الدعاء ويغفر فيها الذنوب وتقبل التوبات هذا طبعا بخلاف أنه يسبق يوم وقفة عرفات والتي يعتبر صيامها بمثابة صيام دهر كامل هذه اللحظات حقا لن تتكرر إلا كل عام وجدير بالذكر أن هذا اليوم يتجلى المولى عزل وجل بعظمته تبارك وتعالى ويقوم بالتباهي والتفاخر بين ملائكته بعباده المؤمنين والذي قد أتوا ملبين نداء الله كل فج عميق لزيارة بيت الله الحرام والطواف حوله وعليه وإيمانا من موقعنا ثقفني بأهمية هذا الموضوع وتلك الدعاء لعدد كبير من متابعينا بمصر والوطن العربي نحرص دائما على إرضاء رغباتكم اعزائي القراء ونقدم لكم من خلال السطور القادمة لهذا الموضوع أفضل أدعية يمكن قولها في يوم التروية تابعوا السطور القادمة لتفاصيل أكثر حول الموضوع

دعاء يوم التروية لغير الحجاج

يوم يعتبر أحد أهم الأيام التي تمر علينا ضمن في شهر من ذي الحجة كونه اولا يقع ضمن العشر الاوائل من ذي الحجة وثانيا أنه يسبق يوم وقفة عرفات وهو ما يطلق عليه ركن الحج العظيم والذي يأتي فيه المسلمين من كافة بقاع الأرض من الدول العربيه والغربيه ودول عالم فقط للطواف بالكعبة المشرفة ويحب على كل مسلم في هذا اليوم أن يستغله جيدا في قرأة القرآن الكريم والدعاء بأفضل الأدعية والتي سوف تكون مستجابة باذن من المولى عز وجل فليدعوا لوالديه ولنفسه ولكن يجب على أن يكون قلبه حاضر وقت الدعاء.

اجمل دعاء ليوم التروية

(( اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ: عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ [مَا اسْتَعَاذَ بِكَ] [مِنْهُ] عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ، وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِي خَيْرًا)).