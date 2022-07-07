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عمر شويل - جدة في هذا العام يوافق يوم عرفات هو الجمعة المقبل 8 يوليو 2022 ويتساءل الكثير من المسلمين هل يجوز صيام يوم الجمعة منفردا اذا صادف يوم عرفة؟ مع العلم أن صيام يوم الجمعة فقط مكروه لعدة أسباب، ولكن في حالة ذلك. يصادف يوم عرفة صيامه فضل عظيم فهل يجوز صيامه بمفرده أم لا؟، وهذا ما أوضحت دار الإفتاء المصرية حكمه وهذا ما سوف نوضحه من خلال هذا المقال.

هل يجوز صيام يوم الجمعة منفردا اذا صادف يوم عرفة

أوضحت دار الافتاء إجابتها حول جواز صيام يوم الجمعة منفردًا بالتشديد على أن صيام يوم الجمعة المنفصل (يوم عرفة) يرى جمهور العلماء أنه يجوز صيام يوم الجمعة وحده إذا كان هناك سببٌ لهذا الصوم إذا وافق يوم الجمعة عادةً للصائم؛ كمَنْ يصوم يومًا ويُفْطِر يومًا، أو إذا وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء، أو كان الصوم لقضاء ما على المسلم من رمضان مَثَلًا، أو إذا صام الشخص يومًا قبل الجمعة أو يومًا بعده.

وتوضح الفتوى أنه إذا صادف يوم عرفات جمعة وصام المسلم من تلقاء نفسه ؛ صومه ​​صحيح ولا حرج فيه.

فضل صيام يوم عرفة

وقد أوضحت دار الإفتاء حكم صيام يوم عرفة لمن لم يصم الثمانية أيام الأولى من ذي الحجة، موضحة أنه لا يجب على المسلم لكي يصوم يوم عرفة أن يصوم الأيام الثمانية التي قبله؛ حيث ورد في الحديث الشريف استحباب صوم يوم عرفة من غير اشتراط اقتران صومه بصوم ما قبله؛ فروى مسلمٌ في «صحيحه» عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ».

وصوم يوم عرفة سنة فعلية فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقولية حث عليها في كلامه الصحيح المرفوع؛ فقد روى أبوقتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ» أخرجه مسلم، فيسن صوم يوم عرفة لغير الحاج، وهو: اليوم التاسع من ذي الحجة، وصومه يكفر سنتين: سنة ماضية، وسنة مستقبلة كما ورد بالحديث.