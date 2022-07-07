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اقترب عيد الأضحى المبارك ويبحث الكثيرين هذه الأيام عن رسائل عيد الأضحى لتهنئة أحباءهم بقرب حلول العيد ووقفة عرفات المجيدة أيضاً، حيث يقف الحجيج على جبل عرفات متضرعين إلى الله سبحانه وتعالى يسألونه العفو والغفران، ويرجون رحمته آملين أن يتقبل حجهم ويعودون متخلصين من جميع الذنوب كما ولدتهم أمهاتهم، ونقدم لكم في موقع ثقفني باقة من أجمل رسائل التهنئة بعيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. رسائل عيد الأضحى مع اقتراب وقفة عرفات أسأل الله أن يجعلني وإياكم من حجاج العام القادم كل عام وأنتم بخير

عيدك مبارك، وأيامك تبارك الله يجعل الجنة داري ودارك كل عام وأنت بخير.

تملأني السعادة والحبور، بمراسلة الحضور كل عام وانتم بخير وسرور.

جعل الله الجنة دارك، وكل أيامك تبارك، عيدك مبارك. قبل الزحمة والانشغال بالذبح واللحمة، أهنئك بقدوم العيد كل عام وأنت بخير.

يوم عن يوم تزيد المحبة، وبقدوم العيد نهنئ الأحبة كل عام وأنتم بخير.

في الدنيا ناس غلاهم ماله قياس، محبتنا نهديهم وبعيد الأضحى نهنئهم كل عام وأنتم بخير.

قبل الجميع أرسل سلامي، ومن قلبي أحر التهاني بقدوم العيد للغالي، كل عيد وأنت بخير.

باقة مليئة فل وياسمين، اهديها لأغلى الغاليين كل عيد وأنتم طيبين.

يوم عن يوم يزيد غلاك، وفرحة العيد منتظراك كل عام وأنت بخير. مسجات عيد الأضحى أسأل الله أن يرزقك السعادة وان يمن عليك بحج العام القادم وأن يجعلك من المغفورين لهم هذا العام، عيدك مبارك.

هناك أناس لا نشعر للعيد بهجة بدونهم، أنت بهجة عيدنا وسعادتنا الله يديمك في حياتي.

قبل أن تقرأ كلماتي أرسلها إليك قلبي، كل عام وأنت بقلبي.

كل يوم يكثر غلاك وبوجودك العيد يصير عيدين كل عيد وأنت العيد.

تهنئة بعيد الأضحى نقدمها للغاليين، كل عام وانتم بخير. تبريك عيد الأضحى ما أحلى العيد بوجودك، تزيدنا فرحة كفرحة العيد كل عام وأنت بخير.

جعل الله عيدكم بركة وسرور، وفرحة وحبور وذنب بإذن الله مغفور كل عام وأنتم بخير.

أهنئكم بقدوم العيد المبارك جعل الله كل أيامكم عيد. عمر شويل - جدة أجدد رسائل عيد الأضحى أحدث مسجات عيد الأضحى المبارك - ثقفني

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