نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فضل صيام يوم عرفة || تعرف على موعد يوم عرفة وفضل هذا اليوم في المقال التالي
يوم عرفة هو من أكثر الأيام إنتظار ويحرص جميع المسلمون على صيام هذا اليوم لما فيه من فضل كبير ويوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة، وهو الشهر الثاني عشر والأخير من التقويم الإسلامي (سنة الهجرة)، ويعرف بأنه أحد الأشهر الحرم التي تؤدى فيها مناسك الحج ويبحث عن فضل يوم عرفة لكي يتأهلون جيداً لصيامه لذا فمن خلال هذا المقال سوف نعمل على توفير كافة المعلومات حول هذا الموضوع.
فضل صيام يوم عرفة
عدد فضائل يوم عرفة كثيرة جداً ويوم عرفة هو اليوم لذي يسبق عيد الأضحى المبارك وسمي بذلك لأنه هو اليوم الذي يقف فيه الحجاج بجبل عرفة
حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيام يوم عرفة ففضل هذا اليوم كبير جداً فهو يغفر سنتين سنة ماضية وسنة قادمة فعن هنيدة بن خالد رضي الله عنه عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: “كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر: أول اثنين من الشهر وخميسين”.
كما جاء فضل خاص لصيام يوم عرفة دون هذه التسع، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن صيام يوم عرفة: “يكفر السنة الماضية والسنة القابلة” رواه مسلم في الصحيح، وهذا لغير الحاج وأما الحاج فلا يسن له صيام يوم عرفة لأنه يوم عيد لأهل الموقف.
فضل يوم عرفة عند المسلمين
- أحد أيام الأشهر الحرم وقد قال الله عز وجل: “إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ”
- أحد أيام أشهر الحج وقد قال الله عز وجل: “الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ” (سورة البقرة: 197) وأشهر الحج هي: شوال، ذو القعدة ذو الحجة.
- أحد الأيام المعلومات التي أثنى الله عليها في كتابه قال الله – عز وجل-: “لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ”
- يوم عرفات هو أحد الأيام العشر التي أقسم الله تعالى بها بعظمة فضلها وقيمتها العالية قال الله عز وجل: “وَلَيَالٍ عَشْرٍ” ، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنها عشر ذي الحجة قال ابن كثير: وهو الصحيح.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فضل صيام يوم عرفة || تعرف على موعد يوم عرفة وفضل هذا اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.