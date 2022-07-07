فضل صيام يوم عرفة || تعرف على موعد يوم عرفة وفضل هذا اليوم

يوم عرفة هو من أكثر الأيام إنتظار ويحرص جميع المسلمون على صيام هذا اليوم لما فيه من فضل كبير ويوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة، وهو الشهر الثاني عشر والأخير من التقويم الإسلامي (سنة الهجرة)، ويعرف بأنه أحد الأشهر الحرم التي تؤدى فيها مناسك الحج ويبحث عن فضل يوم عرفة لكي يتأهلون جيداً لصيامه لذا فمن خلال هذا المقال سوف نعمل على توفير كافة المعلومات حول هذا الموضوع.

فضل صيام يوم عرفة

عدد فضائل يوم عرفة كثيرة جداً ويوم عرفة هو اليوم لذي يسبق عيد الأضحى المبارك وسمي بذلك لأنه هو اليوم الذي يقف فيه الحجاج بجبل عرفة

حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيام يوم عرفة ففضل هذا اليوم كبير جداً فهو يغفر سنتين سنة ماضية وسنة قادمة فعن هنيدة بن خالد رضي الله عنه عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: “كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر: أول اثنين من الشهر وخميسين”.

كما جاء فضل خاص لصيام يوم عرفة دون هذه التسع، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن صيام يوم عرفة: “يكفر السنة الماضية والسنة القابلة” رواه مسلم في الصحيح، وهذا لغير الحاج وأما الحاج فلا يسن له صيام يوم عرفة لأنه يوم عيد لأهل الموقف.

فضل يوم عرفة عند المسلمين