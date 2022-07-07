ملعقة سحرية لإزالة بقع الزيت والحبر من الملابس مهما كانت قديمة وصعبة هترجع جديدة لانج في دقيقتين

نجد أن تواجد الحبر على ملابسنا وتساقطة وتواجد بقع كثيرة على الملابس إلى جانب بقع الزيت أيضا نتيجة تناول بعض الأطعمة أو أثناء الطبخ مما يجعلنا أننا لا نستخدم تلك الملابس مرة أخرى ونتركها مركونة في الدولاب، وعند غسلها بأكثر من مرة بمسحوق الغسيل لا يعطي ذلك نفعا لذلك بحثت الكثير من السيدات عن وصفة طبيعية نتمكن من خلالها من التخلص من البقع الخاصة بالحبر والزيت وسوف نوضح مكونات الوصفة وطريقة تحضيرها من خلال هذا المقال.

مكونات وصفة التنظيف

تكون بقعة الحبر والزيت من البقع الصعب جدا التخلص منها ونجد عندما نقوم بتحضير وصفة فعالة للتخلص من الحبر والزيت سوف نحتاج إلى مكونات طبيعية موجودة في كل منزل وسوف نوضح هذه المكونات من خلال النقاط التالية..

ملعقة ملح ليمون.

خل.

ديتول.

كلور ألوان.

طريقة تحضير هذه الوصفة

تحضر هذه الوصفة بخطوات سهلة وبسيطة ويمكن للجميع عملها بكل سهولة في المنزل وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال النقاط التالية.

نحضر وعاء ونضع به ملح الليمون، الكلور، الديتول، الخل ونقلبهم جيدا.

نحضر الملابس التي نريد تنظيفها ونضع عليها من هذه الخلطة في أماكن تواجد البقع.

ثم نقوم بدعك البقعة جيدا بواسطة اليدين.

ثم نضع الملابس في الغسالة ونضع عليها مسحوق الغسيل وضبط الغسالة على درجة حرارة عالية.

عند أنتهاء برنامج الغسيل نخرج الملابس من الغسالة ونلاحظ بأن البقع قد اختفت تماما.

وصفة البيكنج بودر للملابس

يعد البيكنج بودر من المكونات الطبيعية التي لها قدرة هائلة على التخلص من بقع الزيت والحبر الموجودة في الملابس وسوف نوضح طريقة تحضير هذه الوصفة من خلال النقاط التالية..

المكونات:

بيكنج بودر.

مسحوق غسيل.

ماء.

خل.

طريقة التحضير: