نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم ماركت عروض عيد الأضحى 2022 وعروض خاصة بالويكند لمدة 3 أيام في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصفح معنا أقوى عروض العثيم ماركت عروض عيد الأضحى 2022، وعروض خاصة لمدة 3 أيام على مستلزمات المنزل والسلع الاستهلاكية، وتقدم أسواق العثيم المزيد من المنتجات في تخفيضات حصرية بالويك إند، بحيث تمد الخصومات من اليوم الخميس 7 يوليو 2022 وتنتهي في يوم السبت 9 يوليو 2022 المقبل، بإمكانكم التسوق أون لاين من موقع أسواق عبد الله العثيم الرسمي أو من خلال زيارة أقرب فرع، واحصل على منتجاتك المفضلة بأسعار حصرية، حيث يعرض المتجر أهم الخصومات والتخفيضات الخاصة بعيد الأضحى، وذلك مقابل أسعار أقل في حملة أطلقها بعنوان “فرحة العيد بعروضنا تزيد، وإليكم كافة تفاصيل الخصومات في التالي.

عروض العثيم ماركت عروض عيد الأضحى 2022

قبل حلول عيد الأضحى تكثر الحاجة للتسوق وشراء احتياجات البيت استعدادًا للزيارات العائلية والتجمعات الممتعة، وبالتالي يوفر العثيم ماركت مجموعة متنوعة من المنتجات الحصرية، وتشمل بعض المختارات من السلع الغذائية الأساسية في المنزل، وبعض أنواع منتجات الألبان، إلى جانب الحلويات الجاهزة والتسالي والسناكس المفضلة للجميع.

كيلو مانجا زبدية بسعر 8.95 بدلًا من 9.95 ريال.

عرض كيلو موز بسعر 3.25 ريال.

صندوق كريز بسعر 7.45 بدلًا من 9.50 ريال.

عرض على صندووق تمر بسعر 28.95 بدلًا من 35.95 ريال.

كيلو مفروم بقري برازيلي بسعر 24.95 بدلًا من 28.95 ريال.

1800 جرام حليب هالي بودرة بسعر 49.95 ريال.

300 جرام معمول بالشوكولاتة + 50 جرام هدية بسعر 6.95 ريال.

شوكولاتة فيكتو 12×20جم بسعر 13.95 ريال.

أسواق العثيم

لم يغفل العثيم عن حاجة البعض للسفر وقضاء العطلات بأماكن مختلفة أو مع أفراد العائلة، ولذلك وفر للعملاء مجموعتين من حقائب السفر التي تتمتع بتصميم أنيق وألوان رائعة، بالإضافة إلى الخامة الممتازة والعملية، فهي تتميز بالقوة والمتانة بما يضمن سهولة السفر، إلى جانب أنها سهلة التنقل لأنها مزودة بعجلات تسهل من حركتها من خلال السحب.

شنطة سفر ماي ترولي مقاس 20 بوصة بسعر 84 بدلًا من 99 ريال.

مقاس 24 بوصة مقاس 118 بدلًا من 135 ريال.

شنطة مقاس 28 بوصة بسعر 169 بدلًا من 194 ريال.

عروض العثيم في العيد على مستلزمات المنزل

يقدم العثيم بعض أنواع الأجهزة الكهربائية ومستلزمات المطبخ العملية التي تساعد على طهي الطعام وإعداده خلال دقائق بشكل صحي أكثر، ومنها قدور الضغط، وقدور طهي الأرز، إلى جانب الغلاية الكهربائية التي لا غنى عنها في أي منزل، فهي تخدم في عمل عدد كبير من أكواب المشروبات الساخنة في الإجتماعات العائلية.