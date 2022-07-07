انت الان تتابع خبر بالفيديو.. طريقة عمل الممبار الدايت.. اطمني هتاكلي في العيد براحتك ووزنك مش هيزيد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتمد طريقة عمل الممبار الدايت على الخلطة السرية الذي يبحث عنها كل من يتبعون الأنظمة الغذائية المختلفة، وذلك لأنهم يريدون تناوله في عيد الأضحى المبارك، لأنه من الأكلات الأساسية التي تقدم فيه، ويحبها الكبار والصغار لأنها ذات مذاق شهى ولذيذ.

مقادير الممبار الدايت لتقديمه في العيد

1 كيلو قرنبيط مسلوق مجروش وهو يكون بديل للأرز.

½ كيلو لحم مفروم خالي من الدهون.

بصل مبشور ناعم.

طماطم مقطعة مكعبات.

ثوم مفروم.

فلفل رومي مقطع.

بقدونس وشبت ونعناع.

كمون مطحون.

ملح حسب الرغبة.

فلفل أسود ناعم.

الـ 7 بهارات.

طريقة عمل الممبار الدايت مثل الشيف سارة فريد

احضري وعاء كبير وضعي فيه اللحم المفروم وعليه الفلفل الأسود والزنجبيل والكمون والـ 7 بهارات. وعليهم النعناع الفريش والثوم المفروم، واخلطيهم جيداً مع اللحم حتى يتداخلوا مع بعضهم البعض جيداً. وضعي الخضرة الشبت والبقدونس والكسبرة، ومن الممكن وضع الكرافس لانه يعلى الحرق. وضعي البصل المجروش لا تفرميه كثيراً حتى لا يفقد الماء الذي يوجد فيه، وعليهم الطماطم المقطعة صغير، وعليهم الفلفل الرومي قطع صغيرة. وضعي على كل هذا القرنبيط المبشور، واخلطي كل هذا مع بعضه البعض وابدئي في حشو الممبار الدايت بهذه الخلطة. وضعي على البوتاجاز وعاء كبيرة وبه ورق اللورا والملح والفلفل الأسود، ولا تضعي الكثير من الملح حتى لا يؤدي لإنفجار الممبار. وبعد وضعه في الماء لمدة 35 دقيقة اخرجيه وضعيه تحت الشواية، ويقلب باستمرار حتى يحصل على اللون الذهبي ويقدم ساخن على مائدة عيد الأضحى.