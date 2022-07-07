انت الان تتابع خبر هل يوجد زكاة عيد الأضحى مثل الفطر؟.. أزهري يوضح الامور ليطمئن المسلمين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يطرح العديد من الاشخاص سؤال وهو هل يوجد زكاة عيد الأضحى مثل الفطر؟، وحقيقة إذا كانت واجبة أو سنة عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وهي من أكثر الأسئلة التي تنتشر بين الجميع.

هل يوجد زكاة عيد الأضحى مثل الفطر؟

وعن زكاة عيد الأضحى المبارك، أكد الأستاذ بجامعة الازهر الدكتور محمود الصاوي، أنه لم يأتي في القرآن أو السنة النبوية أي دليل يوجب على المسلم إخراج زكاة عيد الأضحى المبارك مثل زكاة عيد الفطر، ومن المستحب للمسلم في أيام العشر من ذي الحجة أن يكثر من الصدقات لهذه الأيام، ويجب على المسلم أن يكثر من الاعملال الصالحة والطاعات، وأن يخرج الكثير من المال للفقراء والمحتاجين ممن أنعم الله عليه به، ولا يوجد شرط للمبلغ المطلوب للذكاة لأنها هبة من المسلم للمسلم، ولا يوجد زكاة مفروضة على ماله.

حكم إخراج زكاة عيد الأضحى

وأما عن ما يخص زكاة عيد الاضحى، فكشف الأستاذ في جامعة الأزهر خلال العديد من التصريحا الصحفية أنه لابد على المسلم الذي يضحة أن يخرج جزء من الأضحية للفقراء والمحتاجين وهي ليست زكاة، وهذا لقول الله تعالي “فكلوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ”، وذلك الأمر جاء للشخص المضحي، ويتم تقسيم الأضحية لثلاث أجزاء وهم جزء للفقراء وجزء للأقارب والأصدقاء وجزء للمضحي.