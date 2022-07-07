نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات جبارة في عروض العثيم لهذا الأسبوع قبل عيد الأضحى المبارك وتخفيضات للحجاج othaim Offers في المقال التالي
دائما ما يقوم الأشخاص بشراء العديد من السلع المتنوعة والتي يحتاج إليها المنزل بشكل دائم والتي تتمثل في السلع الغذائية خصوصا في فترة قبل عيد الأضحى فيحتاج المنزل في هذه الفترة العديد من اللوازم وتعد شركة العثيم من أهم الشركات بالسعودية التي تقدم العديد من التخفيضات للسلع المختلفة للزبائن، كما يوفر ماركت العثيم السعودي العديد من الأنواع المختلفة الخاصة بالسلع والتي يستطيع المشتري لن يختار منها السلع التي يحتاجها مع الاستمتاع بميزة الخصم التي يقدمها الماركت بخصوص حلول العيد وفي هذا المقال سنتعرف على خصومات العثيم لهذا الأسبوع قبل حلول عيد الأضحى المبارك.
خصومات جبارة في عروض العثيم لهذا الأسبوع
تعد شركة عبدالله العثيم من الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية في مجال البيع بسعر التجزئة وكانت من أهم أسباب انتشار الأسواق التي تبيع بالتجزئة وتعد هذه الشركة من الشركات القديمة والمعروفة منذ زمن بعيد وفي مدينة الرياض كانت بداية انطلاق هذه الشركة قبل أن تنتشر في كافة أنحاء المملكة السعودية.
هذه الشركة حققت نجاحات كبيرة جداً وهذا الأمر ما جعلها تنشر انتشارا كبيرا في المملكة وأصبحت الشركة تقوم بعرض جميع أنواع السلع التي يحتاج إليها المنزل وأصبحت من أهم الأسواق التجارية في الوطن العربي ككل، ومن أهم ما يميز هذه الشركة أنها تقدم سبعة ممتازة وبأسعار جيدة كما أنها تحرص على عمل تخفيضات على السلع في المواسم والأعياد مثل عيد الأضحى المبارك.
مجلة عروض العثيم لهذا الأسبوع
خصومات العثيم بمناسبة عيد الأضحى 2022
- خصومات العثيم علي معجنات مشكلة بحيث يصل سعر الكيلو إلى 30 ريال سعودي.
- تخفيضات العثيم علي معمول أساور بالبر بحيث يصل سعر العلبة وزن 450 جرام إلي 12.95 ريال سعودي.
- تخفيضات العثيم علي أرز بسمتي بحيث يحصل المواطن علي 5 كيلو أرز بسمتي بسعر 35.95 ريال.
- تخفيضات العثيم علي زود باوند كيك بالفانيليا بسعر 9.59 ريال سعودي.
- تخفيضات على أسعار التمر بحيث يحصل العميل على صندوق من التمر بسعر 25.95 ريال سعودي.
- تخفيضات العثيم علي الخوخ بحيث يحصل العميل علي علبة خوخ بسعر 7.95 ريال سعودي.
- كيلو من لحم الغنم الخالي من العظام بسعر 70 ريال سعودي.
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