شوف يومان على انتهاء عروض بنده الأسبوعية لعيد الأضحى من مجله بنده وموقع بندة

يومان على انتهاء عروض بنده الأسبوعية لعيد الأضحى من مجله بنده، وموقع بندة بكل فروع وأقسام بنده وهايبر بنده بالسعودية، وعلى جميع المنتجات الضرورية والغذائية، من لحوم ودجاج ومنتجات الألبان، وأيضاً عروض خاصة على خلطات الكيك والحلويات من أفضل الماركات، لا تفوت الفرصة، واستمتع بأقوى عروض الصيف من هايبر بنده.

عروض الصيف هذا الأسبوع مع دجاج سيارا تذوق الأطيب

خصومات خاصة تصل إلى أكثر من ٥٠٪ بجميع فروع هايبر ماركت بنده، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، اغتنم الفرصة ووفر الكثير هذا الأسبوع، ٥٠٪ خصم عند شرائك قطعتين من كرات الطاقة مانشبوكس، وأيضاً نفس الخصم إذا اشتريت حبتين من كرات البروتين مانشبوكس ٨٠٠جرام، وعلى حبوب شوفان جرانولا مانشبوكس ٥٠٠جرام، أما عن خصومات سيارا تذوق الأطيب من هايبر بنده، كما يمكنك شراء برجر الدجاج الچامبو، وبرجر بقري چامبو، أو كرات اللحم البقري من سيارا بخصم يصل لأكثر من ٥٠٪، ويمكنك أيضاً توفير الكثير عند شراء أكياس الفاصوليا الخضراء، والبازلاء الخضراء، وستربس الدجاج الحار بنصف الثمن، لا تفوت هذه الفرصة.

أقوى عروض بنده الأسبوعية في الصيف بمجلة بنده

عروض مميزة جداً ضمن تخفيضات عيد الأضحى المبارك، بمجلة هذا الأسبوع من بنده، خصم أكثر من ٥٠٪ عند شرائك ٣ حبات من خليط كيك فوستر كلاريكس، أو مزيج الكريمة المخفوقة المنكهة فوستر كلاريكس، وخصم يصل ل٤٥٪ على باقي منتجات الشركة من كريم كراميل، وعبوات البيكنج باودر وغيرها.

عروض بنده الأسبوعية وخصومات الصيف وعيد الأضحى حصرياً

تنزيلات خاصة ولفترة محدودة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، بادر بإغتنام الفرصة ولا تفوت مجلة هذا الأسبوع، خصم خاص وفوري عند شرائك أي من خلطات الحلا الجديدة من البيكر، مثل: خلطة البسبوسة، وخلطة اللقيمات، وخلطة معمول التمر والقطايف أيضاً، بالإضافة إلى تنزيلات ضخمة على أسعار منتجات أخرى مثل: كريمة دريم ويب المخفوقة، وكريمة الخفق وشبيهة القشطة من نادك، وغيرها الكثير من الخصومات الحصرية لهذا الأسبوع بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله عليكم بالخير.