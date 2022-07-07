نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أسعار الهدي والأضحية 2022 من العثيم وطريقة الشراء أونلاين في المقال التالي

عمر شويل - جدة الهدي والأضحية من سنن عيد الأضحى المبارك، التي لها أجر وثواب عظيم عند المولى عز وجل ، لذلك تحرص أسواق العثيم على توفير صكوك الهدي والتضحية في بعض الفروع كل عام للتيسير على من يرغبون في ذبح أضحية لكنهم لا يستطيعون فعل ذلك بأنفسهم .

صكوك الأضحية في أسواق العثيم

تقدم أسواق العثيم صكوك أضحية يمكن لمن يريد أن يقوم بشرائها بكل بساطة وإهدائها لمن يحب.

وتقوم أسواق العثيم بالنيابة عنه بذبح الهدي بعد صلاة عيد الأضحى المبارك مباشرة حتى تبرأ ذمة المضحي.

ثم يقوم من يملك الصك بالتوجه لأحد الفروع التي تتوافر بها الخدمة لتسلم نصيبه من الأضحية.

يمكن شراء صح الأضحية أونلاين من أسواق العثيم من اليوم وحتى ثاني أيام عيد الأضحى المبارك الموافق 11 ذو الحجة.

ويمكن لمن يريد أن يرسل القسيمة لأحد الجمعيات الخيرية للاستفادة منها والتأكد من وصولها للمحتاجين يوم العيد، وتشمل الجمعيات الخيرية التي يشملها عرض العثيم على الأضاحي.

جمعية مساعي النسائية الخيرية.

جمعية النهضة النسائية الخيرية.

ويمكن الاتصال بها عبر أرقام الهاتف الخاصة بها، والموضحة في الصورة أدناه.

اسعار الهدي والأضحية 2022

هذا العام تبلغ تتراوح أسعار الهدي والأضحية بأسواق العثيم بين 699 ريال إلى 1800 ريال.

البربري (يتراوح وزنه من 10 إلى 15 كجم) بسعر 699 ريال

السواكني ( يتراوح وزنه من 18 إلى 23 كجم) بسعر 1299 ريال

النعيمي ( يتراوح وزنه من 18 إلى 23 كجم ) 1799 ريال

طريقة شراء قسيمة الأضحية من العثيم

يمكنك إما التوجه لأحد فروع العثيم بالرياض وشراء قسيمة الأضحية مباشرة.

والطريقة الأخرى هي الشراء أونلاين عبر تطبيق اكتساب عن طريق اتباع الخطوات التالية:

قم بتنزيل تطبيق اكتساب من كتجر

افتح التطبيق واختر وكلنا وتوكل.

وستجد أصناف الأضاحي المتاحة على التطبيق.

اختر نوع الأضحية.

يجب أن تختار الفرع الذي تريد الاستلام منه.

اختر ميعاد الاستلام من بين المواعيد المتاحة على التطبيق

واختر إذا كنت تريد إضافة الأضحية إلى محفظتك أم تريد إرسالها لمستفيد أخر.

وأكد عملية الشراء.

يمكنك بعد ذلك إرسال الصك للمستفيد مع عبارة التهنئة بعيد الأضحى المبارك أعاده الله عليكم بالخير.

طريقة استلام الأضحية من أسواق العثيم

يجب أن تتوجه أو يتوجه الشخص الذي تم إهداء القسيمة إليه، إلى الفرع الذي تم اختياره لاستلام الهدي في الوقت الذي سبق تحديده.

إذا مر أكثر من 48 ساعة على الموعد ولم يتم الاستلام، سيتم إهداء الأضحية إلى أحد الجمعيات الخيرية مباشرة لتوزيعها على الفقراء.