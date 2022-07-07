شوف مهرجان عيد الأضحى بخصم يصل إلى 50٪ من عروض العثيم السعودية

ساعات على انتهاء أقوى عروض العيد من مهرجان عيد الأضحى السنوي بفروع العثيم ماركت في المملكة العربية السعودية، والذي يضم مجموعة ضخمة من السلع والمنتجات بأسعار مميزة في جميع الفروع بداية من اليوم وحتى نفاذ الكميات ضمن عروض العثيم السعودية خلال أولى أيام شهري يوليو وذي الحجة، ابقوا معنا لمعرفة كل التفاصيل….

عروض العثيم السعودية من اليوم وحتى نفاذ الكمية

عروض خاصة على العديد من السلع بأعلى جودة، ومنهم: خصم مميز على سعر برسيل باور جل بالحجم الكبير، وخصم آخر منهم على سعر حفاضة بامبرز الكبيرة جداً، وخصومات أخرى على أسعار شامبو بانتين، وخصومات أخرى على أسعار سمن المراعي، وزيت زيتون سوسن، وسكر الأسرة الناعم بحجم 5 كجم، وعلى سعر كورن فليكس كلوجز بالشكولاتة، وعلى سعر تونة هناء الخفيفة، وشيبس ليز، وعروض على أسعار الدقيق الفاخر درجة أولى، والأرز المصري من جرين فارمز، وكريم دريم ويب المزينة، بالإضافة إلى وجود خصومات على أسعار تشكيلة شكولاتة بست ميني.

تنزيلات اليوم من العثيم هايبر ماركت Al othaim

توجد أيضاً بفروع الماركت خصومات خاصة على أسعار: نشا الذرة من رياض فود، وخصم آخر على سعر كريمة التزيين بالفانيايا من ويي، وعسل بورام الغابة السوداء، بالإضافة إلى وجود خصومات أخرى على أسعار عسل فيكتو الطبيعي الضاغط، وويفر فيكتو بالشكولاته والبندق، وكورن فليكس سفوري، وكاكاو بانو الناعم، بالإضافة إلى وجود عروض أخرى على كاسترد هالي البودرة، وبديل الشكولاتة من كيمبر بالحليب، ومعمول فيكتو بالشكولاتة، وعروض على أسعار حليب هالي البودرة، وشكولاتة فيكتو للبنين، وبسكويت هالي بالتمر.

خصومات العيد من العثيم هايبر ماركت Al othaim

نستكمل معكم تقديم باقي خصومات هايبر العثيم بالمملكة العربية السعودية، وتشمل: خصومات خاصة على أسعار مفارش السفرة من ريما، وعروض على أسعار الفوط الصحية الكبيرة بالأجنحة من برايفت، وشامبو صانسيلك للشعر الناعم الانسيابي، وعرض آخر على سعر مناديل الوجه المزدوجة من سيتي، وعلى سعر كريستال سيرم ضد التقصف، كما بالفروع خصومات أخرى على أسعار حفائض بامبي كيلوت الكبيرة جداً.