نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف الحق قبل انتهاء عروض لولو لعيد الأضحى على السلع والمنتجات الغذائية Lulu big offers في المقال التالي

عمر شويل - جدة الحق قبل انتهاء عروض لولو لعيد الأضحى على السلع والمنتجات الغذائية Lulu big offers، حيث لديهم كل ما تحتاج له الأسرة من سلع، وهذا في الأسبوع السابق لعيد الأضحى مباشرة أو حتى نفاذ الكميات، حيث يعد لولو هايبر ماركت من الماركات الكبرى والمعروفة بتقديمها أقوى العروض في مدن عربية كثيرة، وخصوصاً في المناسبات، وللإستمتاع بتفاصيل عروض أكثر، تابعونا…..

عروض لولو هايبر ماركت بمناسبة عيد الأضحى

توفر مجموعة لولو السعودية الكثير من الخصومات الحصرية المميزة في قسم اللمبات والإضاءة، ومنهم: خصم مميز على سعر الحلقة المضيئة القابلة للفرد بحامل من يونيفرسال، وخصم آخر منهم على سعر يونيفرسال حامل الهاتف الذكي على شكل عصا سلفي مع حلقة مضيئة، كما بالفروع خصومات أخرى على أسعار يونيفرسال المصباح المكتبي القابل لإعادة الشحن، وتنزيلات أخرى منهم على أسعار أيكون الحامل الثلاثي مع حلقة مضيئة، وخصومات أخرى بالفروع على أسعار كشاف كامليون مع قطعتين بطارية بالحجمين الصغير والأكبر، وعلى سعر يونيفرسال كشاف منفذ مع وصلة يو اس بي متنوعة، وضوء للطوارئ على الطاقة الشمسية من يونيفرسال.

خصومات لولو السعودية لفترة محدودة Lulu Ksa

توفر مجموعة لولو السعودية بجانب العروض السابقة مجموعة أخرى من العروض الحصرية على أسعار: أيكون كشاف الليد 4 قطع، وأيكون طقم كشاف ليد عرض كومبو 3 قطع. كما لديهم خصومات على أسعار الخضروات والفاكهة، ومنها: طماطم شيري كاندي وكاندي كرو السعودية، بالإضافة إلى وجود خصومات أخرى على أسعار عبوات الفطر الأبيض العماني، والطماطم الطازجة السعودية، والثوم الأبيض التقي الصيني.

تنزيلات حصرية بأسعار مميزة من عروض لولو الأسبوعية

توجد مجموعة مميزة من العروض الحصرية على أسعار أمبيكس مصباح الإضاءة الرئسية، وخصومات أخرى منهم على أسعار امبيكس طقم كشاف الليد 5 قطع، ووامبيكس كشاف 2*1، بالإضافة إلى وجود خصومات أخرى على أسعار امبيكس مصباح الطوارئ القابل للشحن، وخصومات أخرى منهم على أسعار اللحوم بأنواعها…

خصم خاص على سعر سجق اللحم البقري البرازيلي، وخصم آخر منهم على سعر كفتة اللحم البقري المحلي، وخصومات أخرى منهم على أسعار سدق اللحم البقري البرازيلي، وبرجر لحم العجل المحلي، وخصومات أخرى منهم على أسعار اللحم المقطع الطازج، ومفروم اللحم البرازيلي بالكيلو، وغيرهم من خصومات اخرى حتى بدابة عيد الأضحى بجميع الفروع من اليوم الخامس من يوليو في فروعهم بمدن المملكة العربية السعودية، وانتظروا مزيداً من العروض.

خصومات اليوم داخل فروع لولو هايبر ماركت

نستكمل معكم تقديم باقي عروض لولو هايبر ماركت لعيد الأضحى، وتشمل خصومات مميزة على أسعار: قدر الشغط الجرانيت من السيف، بالإضافة إلى وجود خصومات أخرى على أسعار قدر الضغط الستانليس ستيل من برستيج، وخصومات أخرى على أسعار شيفلاين طقم مقلاة الرخام الأسود.