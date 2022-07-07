شوف عروض العثيم اليوم عروض عيد الأضحى خصومات وتخفيضات تصل ل 60% علي اللحوم والمنتجات الغذائية 

بحث الجميع دائما عن السوبر ماركت الذي يتيح التخفيض في السلع، حيث يقبل الجميع على أماكن بيع السلع بشكل منخفض وخاصة مع ارتفاع أسعار جميع السلع في الوقت الحالي، ومرور معظم الأسر بحالات متعسرة، لذلك مرض العثيم على إبراز قائمة من الأسعار المخفضة على جميع السلع والمنتجات التي تهم كل مطبخ، وأصبح البحث عن عروض العثيم يتصدر جوجل، كما إنه يقدم أسعار خاصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث تشمل التخفيضات والعروض على جميع السلع الغذائية واللحوم والمنظفات، كما أن شركة العثيم تسعى دائما لإرضاء متابعيها، وكذلك تتيح جميع الخدمات التى تحتاجها الأمهات داخل الهايبرات التابعة لها في دولة الرياض، لذلك سوف نوضح لكم عروض العثيم لعيد الاضحى.

عروض العثيم اليوم

بمناسبة اقتراب عيد الاضحى المبارك يقبل الجميع على شراء اللحوم والحلويات والشوكولاته، وتعتبر هذه المكونات في قائمة عروض العثيم بشكل مخفض، حيث يحتاج العيد إلى تسالي وحلويات ولحوم وخضروات وفواكه منوعة، والكثير من المتطلبات التي لابد من توفيرها في المطبخ بمناسبة العيد للتقديم للضيوف، لذلك يبحث الجميع عن هذه المكونات في الأماكن البسيطة في السعر، ويعتبر العثيم من أكثر الشركات التي تقدم أسعار مختلفة عن الباقي، لذلك نجدها الأكثر بحثاً على جوجل، وتتمثل العروض التى يقدمها العثيم لمتابعيه في الآتي.

يصل سعر كيلو الترمس الأسترالي إلى 7.95 ريال.

أسعار المكسرات المشكلة الكيلو بـ 68.95 ريال سعودي.

الحلويات الشرقية للعيد يصل سعر الكيلو إلى 34.95 ريال.

البتي فور المغطي بالشوكولاتة سعره 29.95 ريال سعودي.

سعر المعمول بالتمر 19.95 ريال سعودي.

الأرز للعزائم والولائم يصل سعر الـ 10 كيلو 64.95 ريال سعودي.

كما بلغ سعر دوو وجاج مجمد 173.95 ريال سعودي وزن 10×1000 جرام.

وهناك تخفيضات علي الشمام الأردني حيث بلغ سعر الكيس من الشمام الأردني ل 3.25 ريال سعودي

عروض العثيم لعيد الأضحى

حددت شركة العثيم مدة محددة على هذه العروض، حيث بدأت من أمس الأربعاء وتستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 19 من شهر يوليو للعام الحالي 2022، كما أكدت شركة العثيم أن هذه العروض سارية حتى نفاذ الكمية من سلسلة الماركات،.