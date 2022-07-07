نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اضبط تردد قناة الحج 1443 السعودية على نايل سات لمتابعة شعائر مناسك الحج 2022 في المقال التالي
تردد قناة الحج السعودية الحديث 2022 لمتابعة كافة مناسك الحج 1443 والاستمتاع بالشعائر الإسلامية والروحانيات المميزة التي يعيشها الحجاج القادمين إلى أراضي المملكة العربية السعودية من شتى بقاع الأرض، لأداء الفريضة المقدسة الركن الخامس من أركان الاسلام لمن استطاع إليه سبيلا، وقد قام المسؤولين عن إدارة القناة ببثها مجاني على القمر الصناعي نايل سات ليتابع المشاهدين المناسك وترديد “لبيك اللهم لبيك” والوقوف على عرفة والطواف وتكبيرات العيد ومشاركة تلك الشعائر مع مؤديها كل ما عليك ضبط تردد القناة على نايل سات 12015 معدل ترميز أفقي 27500.
خطوات ضبط تردد قناة الحج السعودي الجديد 2022
بناء على ما سبق ذكره بإمكانك ضبط تردد قناة الحج السعودية الجديد 2022 على القمر الصناعي نايل سات باتباع الخطوات التالية بالترتيب:
- أولًا قم بتوجيه الطبق اللاقط الصناعي على القمر نايل سات.
- كذلك قم بالولوج إلى خانة التركيب الموجودة بالريسيفر.
- يلي ذلك القيام بكتابة كلمة السر ومن ثم النقر على أيقونة قائمة الترددات.
- أيضًا قم بضبط قناة Hajj TV السعودية على تردد 12015.
- ومعدل ترميز 27500.
- الاستقطاب رأسي.
- كذلك اضبط التردد على معدل تصحيح خطأ 3/4.
- في النهاية قم بالضغط على خانة OK وسيبدأ البحث اليدوي على القنوات وستظهر أمامك على الشاشة قناة الحج السعودية.
الحج قديمًا.. رحلة محفوفة بالمخاطر والتعب. #قناة_السعودية pic.twitter.com/2Tlf3EJnAx
— قناة السعودية (@saudiatv)
الحج قديمًا.. رحلة محفوفة بالمخاطر والتعب. #قناة_السعودية pic.twitter.com/2Tlf3EJnAx— قناة السعودية (@saudiatv) July 6, 2022
خطوات استقبال تردد قناة الحج 1443 السعودية على القمر الصناعي عرب سات
كذلك لاستقبال قناة الحج السعودية على القمر الصناعي عرب سات اتبع الخطوات التالية:
- أولًا قم بتوجيه الطبق اللاقط القمر الصناعي عرب سات.
- كذلك قم بالولوج إلى خانة التركيب الموجودة بالريسيفر.
- يلي ذلك القيام بكتابة كلمة السر ومن ثم النقر على أيقونة قائمة الترددات.
- أيضًا قم بضبط قناة Hajj TV السعودية على تردد 10922.
- ومعدل ترميز 27500.
- الاستقطاب رأسي.
- كذلك اضبط التردد على معدل تصحيح خطأ 3/4.
- في النهاية قم بالضغط على خانة OK وسيبدأ البحث اليدوي على القنوات وستظهر أمامك على الشاشة قناة الحج السعودية.
ضبط تردد قناة لبيك اللهم لبيك الناقلة لتكبيرات العيد 1443
في الختام نذكر أيضًا احدى القنوات الناقلة لشعائر موسم الحج 1443 قناة لبيك اللهم لبيك من خلال الضبط التالي:
- أولًا بإمكانك ضبطها على القمر الصناعي عرب سات تردد 12015 بمعامل تصحيح خطأ 3/4، ومعامل ترميز 27500 رأسي.
- كما يمكن ضبطها على قمر نايل سات تردد 10728 بمعامل تصحيح خطأ 3/4، ومعامل ترميز 27500 رأسي.
- في النهاية يمكنك استقبالها قمر نايل سات تردد آخر وهو 12149 بمعامل تصحيح الخطأ 3/4، ومعادل ترميز 27500 أفقي.
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