صور تهنئة عيد الاضحى المبارك 1443 وأرق بطاقات المعايدة EID ADHA MUBARAK

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تهنئة عيد الاضحى المبارك 1443 EID ADHA MUBARAK وبأرقى وأرق الصور لإهداءها للأهل والأصدقاء والأحباب، والذي تفصلنا عنه أيام قليله أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات بعدما أعلنت هيئة كبار العلماء بالسعودية وصدق عليها دور الافتاء في جميع أرجاء الدول العربية أن أول أيام عيد الأضحى المبارك 2022 يوم السبت القادم الموافق 10 ذي الحجة 1443 الموافق 9 يوليو 2022، وأن يوم الجمعة القادم هو يوم وقفة عرفة بمشيئة الله والتي فيها يكثر الدعاء ويتقرب بها المسلمون إلى الله بالصيام وخالص الطاعات هذا اليوم العظيم الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الشريفة قائلا:
“صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ”، رواه مسلم
تهنئة عيد الاضحى المبارك 1443 بأجمل العبارات للأهل والأصدقاء EID ADHA MUBARAK
في الوقت الحالي يزداد البحث عن أرق وأجمل عبارات تهنئة لارسالها للأهل والأصدقاء والأحبة، عبارات ممزوجة بدعوات صادقة بتمني الخير في تلك الأيام المفترجة العشر الأوئل من ذي الحجة وخاصة يوم وقفة عرفة، والتي خصها الله بقسمه في كتابه الكريم حين قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم (وَالْفَجْرِ . وَلَيَالٍ عَشْرٍ) وهذا لعظمة تلك الأيام ومكانتها الخاصة عند الله في الشريعة الإسلامية، وبناء على ذلك نذكر بالترتيب عبارات تهنئة ممزوجة بدعاء طيب لاهداءها مثل:
- أولًا تهنئة ” كل عام وأنتم إلى الله أقرب وعلى طاعاته أثبت”.
- كذلك تهنئة “اللهم ارزق أحبائي حج مبرور وذنب مغفور، وأيام عيد كلها فرح وسرور”.
- أيضًا ” كل عيد والخير دربك والسعادة سكنك ورضا الله غايتك كل عام وأنت بخير” .
- كذلك تهنئة ” بالعيد أهديكم من الورد ألوانه .. وجواب أنتم عنوانه .. كل عام وأنتم بخير عساكم من عواده”.
- “اللهم لي أحبة اجعل أيامهم كلها عيد.. وارزقهم بعمر مديد .. وسعادة لا تنبض وكلما امتد العمر تفيض”.
صور وبطاقات تهاني بعيد الأضحى 2022
وبأرق الصور وبطاقات المعايدة بإمكانك ارسال أطيب عبارات التهنيئة بقدوم عيد الأضحى 1443
موعد صلاة عيد الاضحى 1443 بالسعودية وبعص الدول العربية
في الختام وجب ذكر وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في معظم الدول العربية كالتالي:
- أولًا موعد صلاة العيد بالمملكة العربية السعودية مكة الساعة 6.04 صباحًا.
- كذلك موعد صلاة العيد في جمهورية مصر العربية .. الساعة 5.26 صباحًا.
- أيضًا موعد صلاة الأضحى 1443 في الإمارات العربية المتحدة أبو ظبي 6.10 صباحًا.
- كما يتم تأدية صلاة عيد الأضحى 2022 في الكويت في تمام الساعة 5.10 صباحًا.
- في النهاية موعد صلاة العيد في دولة قطر الدوحة 5.15 صباحًا.
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