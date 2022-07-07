نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قولي وداعا للصراصير المزعجة الصغيرة والكبيرة فقط طبقي هذه الوصفة وتخلصي من الصراصير للأبد في المقال التالي

الصيف يكثر به وجود الحشرات وخاصة الصراصير وكل ربات المنزل يريدون التخلص من هذه المشكلة سريعا، سنعرض لكي في هذا المقال طرق بمكونات طبيعية موجودة في المنزل تقضى نهائيا على الصراصير. الليمون وزيت النعناع للتخلص من الصراصير: نقوم بتقطيع الليمون الى قطع صغيرة ونضعها في الاماكن التي يوجد بها الصراصير وهذه الطريقة تساعد على طرد الصراصير من المنزل.

نحضر بخاخ ونضع به عشر قطرات من زيت النعناع على ثمان قطرات زيت عطري على ربع كوب ماء، ثم نقوم برش هذا الخليط في الاماكن التي يتواجد بها الصراصير. البن والفلفل الحار للتخلص من الصراصير: القهوة تحتوي على كافيين يجذب الصراصير سنحضر قهوة ونضع بها ماء في وعاء مفتوح ستنجذب اليه الصراصير وسنتخلص منها بهذه الطريقة.

نحضر فلفل حار ونقوم بطحنة ونضعه في الاماكن التي يتواجد بها الصراصير ستخلصك هذه الطريقة من الصراصير لان الفلفل الحار يحتوي على مواد طبيعية تزعج الصراصير. الثوم والبصل المطحون وبيكربونات الصوديوم للتخلص من الصراصير: الصراصير تكره رائحة الثوم والبصل المطحون نحضرهم ونقوم برشهم في الأماكن التي يتواجدوا بها وستخلصك هذه الطريقة منهم نهائيا.

نحضر وعاء ونضع به بيكربونات الصوديوم ونضعه في الاماكن التي يتواجد بها الصراصير، وستخلصك منهم وهذه الطريقة تستخدم في المنازل التي يوجد بها اطفال او حيوانات اليفه لان هذه الطريقة اقل سمية. البطاطس والدقيق وحمض البوريك للتخلص من الصراصير: نحضر بطاطس مسلوقة ويتم هرسها ونضع بها حمض البوريك ونشكلها على هيئة كورة ثم نضعها في اماكن تواجد الصراصير وبذلك يتم التخلص من الصراصير ولكن هذه الطريقة يتم فعلها بمنزل خالي من الاطفال.

نحضر كمية من الدقيق ونضيف عليه سكر مطحون، ثم نضع اللبن المضاف له حمض البوريك ونضعه في الاماكن والزوايا التي يوجد بها الصراصير. نصائح لعدم وجود الصراصير في المنزل: عدم ترك أي من اماكن المنزل رطبه لان الصراصير تعيش في البيئة الرطبة.

التخلص الدائم من القمامة التي توجد في المنزل.

عدم ترك الطعام خارج الثلاجة او غير مغطى.

النفتالين يساعد على طرد الحشرات يمكن نثره في ارجاء المنزل. عمر شويل - جدة قولي وداعا للصراصير المزعجة الصغيرة والكبيرة فقط طبقي هذه الوصفة وتخلصي من الصراصير للأبد - ثقفني

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