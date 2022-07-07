نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض ساكو للأجهزة ولوازم المنزل بأرخص عروض عيد الأضحى 2022 saco في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمتع بالحصول على الأجهزة بسعر مميز وذلك خلال فترة عروض ساكو بمناسبة عيد الأضحى 1443 أعاده الله علينا وعليكم بالخير، فمع اقتراب العيد نجد عروض فريدة من نوعها للمنتجات واللوازم المنزلية، لذا فإن فترة تخفيضات العيد 2022 وقت موفق لتسوق احتياجات المنزل من الأجهزة الكهربائية، وكل ما يلزم المنزل وأيضًا مجموعة من الألعاب الترفيهية والمائية التي يمكنك وضعها في حديقة منزلك، وإليكم تخفيضات ساكو السعودية.

عروض ساكو للأجهزة ولوازم المنزل

نبدأ في عرض الأجهزة الكهربائية من ضمن عروض ساكو “هلا بالعيد”، ومنها أجهزة تحضير الساندوتش، بحيث يمكنك وضع المكونات التي تفضلها من الأطعمة في الخبز، ومن ثم وضعه في صانعة الساندوتش ليصبح مقرمش، كما يمكنك إضافة الجبن إليه بحيث تمتزج بسكل أفضل مع مكونات الساندوتش عند تحضيرها به، وننتقل إلى أجهزة المطبخ الضرورية مثل الخلاط الكهربائي، حيث يعد به أنواع مختلفة من العصائر، الصلصات، وكل ما تريد خلطه، كما يأتي الخلط المتاح في ساكو مزود بعدد 2 إناء، ويوجد الخلاط اليدوي مع مطحنة، كما يتوافر عصارة الفواكه والتي يمكن من خلالها تحضير السموثي ذو القوام الكثيف والمذاق الرائع، وأيضًا الأيس كريم بقوامه الكريمي البارد.

خلاط مع 2 إناء بسعر 149 ريال سعودي بدلًا من 199.75 ريال سعودي.

كينوود صانعة الساندوتش، بسعر 199 ريال سعودي بدلًا من 229.75 ريال سعودي.

ساكو عروض عيد الأضحى 2022

المسابح التي توضع في حديقة المنزل من أنسب وسائل الترفيه خاصةً في فصل الصيف، فيمكنكم التمتع بأجواء ممتعة في الحديقة مع الأسرة، كما نقدم لكم عدد من الألعاب المائية للأطفال، وتأتي مزودة بأشكال ورسومات محببة للأطفال، كما تتوافر مرتبة مائية للاسترخاء قابلة للنفخ، لذا فيمكن تخزينها بسهولة، وإليكم عروض عيد الأضحى في saco السعودية.

مسبح عائلي بسعر 349 ريال سعودي بدلًا من 449.75 ريال سعودي.

مسبح مستطيل للأطفال بسعر 125 ريال سعودي بدلًا من 139.75 ريال سعودي.

مرتبة مائية للاسترخاء بسعر 99.75 ريال سعودي.

ساكو السعودية

عروض ساكو خلال شهور الصيف لا تخلو من أجهزة تبريد الهواء والمراوح وغيرها، ونتعرف معًا على الأنواع المتاحة مع كافة تفاصيلها وأسعارها.

مبرد هواء 7 لتر، بسعر 499 ريال سعودي بدلًا من 649 ريال سعودي.

مروحة رذاذ 300 واط، بسعر 1599 ريال سعودي بدلًا من 1899 ريال سعودي.

عرضنا لكم مجموعة من عروض ساكو ضمن تخفيضات عيد الأضحى المبارك 2022، وللاستفادة من تخفيضات عيد الأضحى ومعرفة أجدد العروض أول بأول تابعونا.