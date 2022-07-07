انت الان تتابع خبر تردد قناة الحج السعودية 2022.. هتستمع بتكبيرات العيد وهتشوف كل شعائر الحج والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توجد الكثير من الأجواء والروحانيات الرائعة التي يعيشها كل المسلمين في العالم حالياً، وهذا بالتزامن مع موسم الحج 2022، ويقوم الغير قادرين على الذهاب لأداء مناسك الحج للعيش في هذه الأجواء من خلال الكثير من التكبيرات الخاصة بالعيد والاستماع إليها في التليفزيون من الحرم المكي، ولذلك يتم إطلاق الكثير من القنوات التي تبث أداء كل مناسك الحج.

ما يجعل قناة الحج السعودية مميزة

وتعتبر قناة السعودية واحدة من أهم القنوات المميزة التي تبث كل مناسك الحج، وهي لها قاعدة جماهيرية عريضة، ويحب مشاهدتها ومتابعتها كل من يريدون الاستماع إلى التكبيرات، وأيضاً مشاهدة جميع الأجواء الفريدة والمميزة حالياً.

تردد قناة الحج السعودية 2022 لمشاهدة مناسك الحج

وتقوم قناة الحج السعودية بنقل مناسك الحج وتغطية الموسم بشكل كامل طوال الموسم، ويستطيع كل المسلمين في العالم مشاهدة جميع المناسك وكل شعائر الحج، وأيضاً يعيشون كل الأجواء الجميلة، وأيضاً مشاهدة جميع الحجاج وهم يطوفون حول الكعبة، وتواجدهم على جبل عرفات، وكل من يريدون تنزيل القناة عليهم ضبط هذا التردد:

-القمر الصناعي: نايل سات

– التردد: 12015

– معدل الترميز: 27500

– الاستقطاب: رأسي

– معامل تصحيح الخطأ: 3/4