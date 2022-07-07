مشاكل صحية لو حدثت لك اذهب للدكتور فوراً

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رياض - احمد صلاح - مشكل صحية تحدث لنا في حياتنا نظن أنها أمور عادية لكنها تكون نذير لمشاكل أكبر ، لذلك فأن إهمالها قد يعقد الأمور في المستقبل.

فصحتنا أغلى ما نملك والإهمال فيها يسبب مشاكل صحية صعبة في المستقبل.

مشاكل صحية لو حدثت لك اذهب للطبيب فوراً

– ألم في الصدر و يزداد مع المجهود أو المشي مع وجود آلام بالذراع الأيسر و الظهر و ضيق في التنفس ( قصور في الشريان التاجي ).

– ألم شديد بالساق مع إحمرار و تورم و عدم القدرة على السير عليها ( جلطة بالساق ).

– ضربات قلب سريعة مع نهجان و ميل للإغماء و شكشكة كالدبابيس ناحية القلب ( إرتخاء في الصمام الميترالي ).

– ألم شديد في الصدر مع نهجان و عرق شديد و برودة الجسم و زرقان و ممكن إغماء ( جلطة في القلب ).

– بصق دم , نهجان شديد , ألم شديد بالصدر في المنتصف , إغماء ( جلطة رئوية ) .

– تورم الساقين ( ضعف عضلة القلب من ضمن الأسباب , أو مشاكل في صمامات القلب ).

لو شعرت بتلك الأعراض هذه مع تسارع ضربات القلب أو الإغماء .. يبقى الإسراع للمستشفى هو الحل الأمثل

لإن ما ذكر أعلاه يزيد من احتمالية كون المريض مصاب بالجلطة القلبية ..