انت الان تتابع خبر سعر كيلو اللحمة قايم اليوم.. رخيصة في منافذ الزراعة عن كل الأسواق والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يستعد جميع المسلمين في كافة أنحاء العالم لعيد الأضحى المبارك، وخاصة الذي يريدون ذبح الأضاحي أثناء العيد، ويوجد البعض الأخر الذين يريدون شراء ما يحتاجون له من كميات تناسبهم من اللحوم، وهذا ما يجعلهم يبحثون عن سعر كيلو اللحمة قايم اليوم.

منافذ الزراعة توفير جميع أنواع اللحوم

وتعتبر منافذ الزراعة هي من أهم الأماكن التي يتوفر فيها اللحوم بسعر مناسب لكل المواطنين، وهي توفر الكثير من الأنواع المتنوعة، سواء إذا كانت لحوم حية أو بقري أو جاموسي أو ضأن، وتكون متوفرة في كل منافذها المتنوعة بكل المحافظات بأسعار مخفضة عن الأسواق المماثلة.

سعر كيلو اللحمة قايم اليوم بمنافذ الزراعة

وكشفت وزارة الزراعة في بيان سابق أن أسعار اللحوم قايم وصل سعر كيلو الخراف 77 جنيهاً، ووصل سعر اللحم القائم من العجول البقرية لـ 70 جنيهاً وزن 400 كيلو وأكثر، والعجول التي تصل أوزانها ما بين 300 لـ 400 كيلو الكيلو الواحد قائم بـ 72 جنيهاً، وأما عن سعر العجول الجاموسي فيتم تحديد السعر بـ 64 جنيهاً للكيلو قائم من 300 لـ 400 كيلو، و62 جنيهاً للكيلو من 400 كيلو وأكثر، وسعر كيلو الضأن بـ 125 جنيهاً، وسعر كيلو الكندوز وصل لـ 135 جنيهاً.