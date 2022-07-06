نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف ملف كامل لاسعار الجوالات في المملكة لهذا العام من مفاجئات حصرية بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار الهواتف في المملكة العربية السعودية، تعتبر الهواتف من أكثر الأمور التي يهتم بها الكثير من الأشخاص وتحتوي المملكة العربية السعودية على أنواع مختلفة من الهواتف المحمول من الماركات العالمية.

ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليك أسعار الهواتف في المملكة العربية السعودية.

إليكم في السطور الآتية الكثير من الهواتف المتوفرة في المملكة العربية السعودية:

افضل عروض الأجهزة في السعودية

يوجد في المملكة العربية السعودية هاتف شاومي redmi 10c ويحتوي الهاتف على رامات الرامات: 4 ج.ب / الذاكرة: 64 او 128 جيجا بايت كما يحتوي على كاميرتين وهما الخلفية ثنائية 50+2 ميجا بايت مع كاميرا امامية 5 ميجا بايت.

ويحتوي على الشاشة: 6.71 بوصة – HD+، البطارية: 5000 ميللي امبير – شحن سريع 18 واط ويحتوي الهاتف على معالج: سناب دراجون 680 – 6 نانومتر ويتوفر الهاتف بسعر 599 ريال سعودي.

يتوفر أيضًا هاتف هواوي هونر اكس 8 الذي يحتوي على رامات 6 جيجا بايت مع ذاكرة تخزين 128 جيجا بايت كما أن الهاتف يحتوي على معالج سناب دراجون 680 من الجيل الرابع 6 نانو متر متوفر بسعر 869 ريال سعودي.

كما يوجد في المملكة العربية السعودية هاتف سامسونج جالكسي ايه 73 الجيل الخامس المتوفر برامات 6 أو 8 جيجا بايت مع ذاكرة تخزين 128 جيجا بايت أو 256 جيجا بايت مع الهاتف بطارية 5000 ميللي أمبير والهاتف متوفر بسعر 1795 ريال سعودي.

يوجد أيضًا هاتف سامسونج جالكسي ايه 13 مع رامات 3 أو 4 أو 6 جيجا بايت مع ذاكرة تخزيين 32 أو 64 أو

128 جيجا بايت مع بطارية 5000 ميللي أمبير والهاتف يحتوي على معالج ثماني لنواة لحين 2.2 جيجا هيرتز والهاتف متوفر بسعر 639 ريال سعودي.

كما يوجد في المملكة العربية السعودية هاتف سامسونج جالكسي إيه 33 الجيل الخامس المتوفر برامات 6 أو 8 جيجا بايت كما يحتوي على ذاكرة تخزين 128 جيجا بايت أو 256 جيجا بايت والهاتف متوفر بسعر 1169 ريال سعودي.

يتوفر في المملكة العربية السعودية هاتف سامسونج جالكسي ايه 23 مع رامات 4 أو 6 أو 8 جيجا بايت والهاتف متوفر مع ذاكرة 64 جيجا بايت أو 128 جيجا بايت مع عالج من سناب دراجون 680 الجيل الرابع 6 نانو متر المتوفر بسعر 871 ريال سعودي.

يوجد أيضًا هاتف سامسونج جالكسي ايه مع سعة تخزين 128 جيجا بايت المتوفر باللون الأسود مع سعر 1.099 ريال سعودي.