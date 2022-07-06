نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التهنئة بعيد الأضحى بحالات الواتساب أحدث رسائل التهنئة 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة التهنئة بعيد الأضحى واتساب، الأعياد هي أكثر المناسبات التي نسعد بها نحن المسلمون فيها نجتمع مع جميع أصدقائنا وأحبابنا ونستمر بتهنئة بعضنا البعض بدايةً من شهر ذي الحجة حتى يوم عرفة وفي العيد وتلك من أهم شعائر الله سبحانه وتعالى وهي إظهار الفرحة والسعادة في تلك المناسبات الدينية العظيمة، وهناك الكثير من طرق التهنئة منها التهنئة من خلال الواتس آب سواء بإرسال الرسائل إلى أصدقائنا أو تنزيل حالات للواتس آب للتهنئة بالعيد الأضحى فهناك الكثير من رسائل التهنئة أو صور التهنئة بالعيد التي تعبر عن ما نشعر به من فرحة وغبطة بقدوم العيد كبارًا وصغارًا إليكم بعض النماذج التي يمكن استخدامها للتهنئة.

رسائل واتساب للتهنئة بالعيد الأضحى 2022

تطبيق واتساب من التطبيقات التي تستخدم بكثرة في الدول العربية والتي نجدها مستخدمة من قبل العديد من الأشخاص من حولنا وتربطنا بهم علاقة وطيدة لهذا يمكن الاستفادة منه في التهنئة بعيد الأضحى وأن نتمنى لهم تمام الصحة والعافية ودوام السعادة والفرحة، ومن أفضل رسائل التهنئة للأصدقاء أو العائلة لمشاركتهم السعادة:

أخلاقكم من تتحدّث في غيابكم، ويا نعم الحديث، كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك، والحمد لله الذي أكرمنا بصحبة صالحة تدعونا للخير وتنهاني عن السوء، فبارك الله بكم وبارك عليك أيّام الخير، وأعاده الله عليكم بالسَّلامة والعافية.

باسمي المتواضع أهنئ كلَّ الأحباب والأصدقاء بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بحروفٍ أقول عبرها كل عام وأنتم بخير، أعياد مباركة إن شاء الله، أعادها الله عليكم، وعلى أهليكم ومن تحبّون وأنتم بكامل السّلامة والصحَّة، وبالخير واليُمن والبركات.

كل عام وأنتم بخير، عيدكم مبارك، أعاده الله عليكم سنوات وسنوات قادمة، وأنتم بكامل السلامة والسرور، وكل عام وأنتم إلى الله أقرب، وإلى طاعته ومغفرته أرغب، لا تنسونا من دعائكم في تلك الساعات المباركة.

مع تكبيرات المساجد ومع تهليلات ضيوف الرحمن اسأل الله لكم كلّ خير، كل عام وأنتم في قلوبنا كل عام وأنتم بخير، بمناسبة عظيمة وغالية علينا جميعًا.

حالات واتساب لعيد الأضحى لتهنئة أصدقائنا

كما وهناك طريقة أخرى من أجل مشاركة رسائل وعبارات التهنئة بالعيد الأضحى وهي حالات الواتساب حيث يمكن اختيار أي حالة من الحالات القادمة للتهنئة بالعيد لكي يراها كل من يملك رقم الهاتف لتظهر عنده حالة الواتساب على الفور وتصله التهنئة وهي بذلك طريقة أسهل وأسرع، ويفضل أن تكون التهنئة في تلك الحالة في صور التهنئة بعيد الأضحى فهناك الكثير من الصور المميزة التي نرى أنها تعبر عن السعادة والعيد منها:



رسائل عيد الاضحى للتهنئة

توصل الرسائل مشاعرنا التي نشعر بها في هذه الأيام العظيمة المباركة والتي تتمثل في الفرحة بقدوم عيد الأضحى والاجتماع مع الغائب والبعيد والأصدقاء لهذا فإننا نبحث في الرسائل عن تلك التي تلمس قلوبنا وتعبر عن فرحتنا وسعادتنا ومنها الرسائل التالية حيث يمكن اختيار أيًا منها من أجل إرسالها لأصدقائنا لمشاركتهم فرحة عيد الأضحى الغامرة التي نشعر بها مع بدايةً أيام شهر ذي الحجة ومنها:

حبيبي الغالي، لو تعرف ما أنت في روحي لما ابتعدت عن قلبي مقدار ثانية، فما من شربة ماء إلّا وشوقي إليك فيها، وما من نظرة عين إلّا وصورتك حاضرة معها، كل عام وأنت لي هكذا فلا أحب حياتي بغير ذلك، بارك الله لك في العيد، ورزقك من خَيري الدّنيا والآخرة.

إلى الرجل الذي يسكن في آخر أعماق الروح، أما تعبت من العبث بقلبي، أما تعبت من الغياب يا رجلي الغريب، كل عام وأنت الحب الذي أعشق، كل عام وأنت الشوق المُنتظر، كل عام وأنت على خير حال.

حبيبتي الغالية، تلك الفتاة الهاربة من طفولاتٍ لا تنضب، ومن حكاياتٍ بريئة، أسأل الله أن يحفظ لي قلبك الذي أحب، وأن أبقى فيه طوال العمر فارسًا وحبيبًا وصديقًا وكلَّ أشيائك، يا كلّ أشيائي، كل عام وأنت الخير الذي يسكن شرايين دمي، كل عام وأنت عيدي.

حبيبتي الغالية، التي لا استبدلها بكنوز الأرض، لو تعلمين كم دعوت الله لك مع تلك الدعاوى الصاعدة من حجّاج عرفة، ليحفظ الله لي ملامح وجهك التي أحبها، وأن تبقي جواري كلّ العمر حتّى نشيخ معًا، ونموت معًا، بارك الله لي بك، وكل عام وأنت بخير.