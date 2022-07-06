مكون كالسحر في مطبخك للتخلص من النمل والصراصير والحشرات نهائيا بدون أي مواد كيميائية

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في ظل ارتفاع درجات الحرارة يعاني الكثير من الأشخاص داخل منازلهم من وجود الحشرات والذباب والناموس والصراصير، وقد يقوموا باستخدام المبيدات للتخلص من هذه الحشرات، والتي تسبب الكثير من الأضرار على صحة الأسرة وخاصة في حالة وجود أطفال في المنزل والذي يعتبر أمر خطر على صحتهم، ولكن نقدم لكم في هذا المقال وصفة سحرية من مكونات أمنه على الأسرة وأقل خطرا على أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، وهي مكونة من مكونات قليلة التكاليف توجد في معظم المنازل، أو يمكن شرائها بسهولة.
مكونات تحضير خلطة التخلص من الحشرات في المنزل
أصبح وجود الحشرات في جو الصيف الحار أمر مزعج لكثير من الأسر، لذلك تبحث العديد من الأمهات عن العديد من الطرق الأمنه على أطفالها للتخلص من هذه الحشرات والناموس والذباب، ولذلك إليكم مكونات خلطة سحرية للتخلص من هذه الحشرات.
- ملعقة تكون كبيرة من الخميرة الجافة.
- ملعقة كبيرة من خل التفاح.
- كوب ونصف من الماء الفاتر.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- ملعقة كبيرة من زيت الياسمين.
- ملعقة صغيرة من ملح الطعام.
- وعاء فارغ أو كوب يتم تخصيصه لهذه الخلطة.
طريقة تحضير وصفة التخلص من حشرات المنزل
وبعد وضحنا لكم في السطور السابقة المكونات التي نحتاج إليها في وصفتنا، والتي تكون غير مكلفة ومتوفرة في المنازل، إليكم طريقة التحضير بطريقة سهلة وبأقل جهد موضحه كالتالي.
- نقوم بإحضار وعاء فارغ ونضع به الكوب والنصف من الماء، وملعقة الخميرة الجافة، وملعقة النشا، ثم نقوم بخلط كل هذه المكونات معا بشكل جيد حتى يتجانس معا بشكل كامل.
- ثم نبدأ في إضافة ملعقة الخل على الخليط السابق ونمزجه مع المكونات السابقة.
- بعد ذلك نلاحظ أن الخميرة بدأت في الفوران وأن تكون نشطه ومن ثم تنبعث منها رائحة والتي تجذب الناموس والذباب الموجود بالمنزل.
وبمجرد اقترابه من الكوب يسقط فيه ويتم التخلص منه، كما تساعد هذه الطريقة أيضا على التخلص من الصراصير الموجودة بالمنزل، فهي تجذب كافة أنواع الحشرات والزواحف منها.
- يمكن تجريب هذه الوصفة كلما رغبتي في تكررها، ويفضل وضعها في أماكن تجمع الحشرات والناموس
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