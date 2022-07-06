نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف اقوي العروض والخصومات من العثيم مول في المقال التالي

يقدم العثيم مول الكثير من العروض المختلفة بمناسبة عيد الأضحي في هذا الاسبوع التي يمكنك الحصول عليها من خلال اسواق العثيم الذي يقدم الأجهزة الكهربائية والمنتجات الغذائية، وكل مستلزمات منزلك من المنظفات المنزلية ومنتجات التجميل للبشرة ومنتجات حماية البشرة ومستلزمات اخري منها أواني المطبخ العصري والكؤوس الزجاجية، والصابون ومنظفات الملابس التي تتواجد في العثيم مول بأسعار جيدة وتنافسية وكل هذه العروض الكثيرة والمتنوعة تجدونها في العثيم مول من الأربعاء 6 يوليو إلي الثلاثاء 19 يوليو أو حتي نفاذ الكمية. خصومات العثيم اشتري فرن كليك اون كهربائي 48 لتر بسعر 259 ريال سعودي بدلا من 339 ريال سعودي.

كما يمكنك الحصول على ميكرويف ارو 20 لتر 219 ريال سعودي بدلا من 269 ريال سعودي.

قدر ضغط العربي اي تي سي 10 لتر بسعر 299 ريال سعودي بدلا من 399 ريال سعودي. احصل على قدر ضغط السيف كهربائي 8 لتر بسعر 269 ريال سعودي بدلا من 382 ريال سعودي.

كما يمكنك شراء مفرمة ملوخية هومر بسعر 85 ريال سعودي بدلا من 115 ريال سعودي.

تسوق أيضا عصارة حمضيات هومر بسعر 99 ريال سعودي بدلا من 129.95 ريال سعودي. عروض العثيم اشتري صانع طعام هومر بسعر 199 ريال سعودي بدلا من 299 ريال سعودي.

كما يمكنك الحصول على سخان ساندوتش اي تي سي بسعر 59 ريال سعودي بدلا من 79 ريال سعودي.

تسوق أيضا خلاط كينوود مع مطحنة + جلك بسعر 219 ريال سعودي بدلا من 265 ريال سعودي. تبضع عصارة كينوود فواكه بسعر 249 ريال سعودي بدلا من 315 ريال سعودي.

خلاط كليك اون يدوي 170 واط بسعر 65 ريال سعودي بدلا من 85 ريال سعودي.

كما يمكنك الحصول على غلاية اي تي سي كهربائية 1.8 لتر بسعر 59 ريال سعودي بدلا من 85 ريال سعودي. تخفيضات العثيم مول تسوق مكنسة كيون كهربائية 18 لتر بسعر 179 ريال سعودي بدلا من 225 ريال سعودي.

كما يمكنك الحصول على مروحة جي في سي 60 واط بسعر 105 ريال سعودي بدلا من 149 ريال سعودي.

اشتري أيضا مكواة كليك اون جاف بسعر 55 ريال سعودي بدلا من 79 ريال سعودي.

كما يمكنك الحصول على مكواة فيلبس جاف بسعر 69 ريال سعودي بدلا من 89 ريال سعودي.

قدر بلاك ستون + مقلاة بسعر 55 ريال سعودي بدلا من 79 ريال سعودي.

طقم قدور تروست 10 قطع بسعر 159 رايل سعودي بدلا من 199 ريال سعودي. عمر شويل - جدة اقوي العروض والخصومات من العثيم مول - ثقفني

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