انت الان تتابع خبر عاجل – شركة بتروتريد تكشف عن خطوات دفع فاتورة الغاز الطبيعي من بينك والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الشركة بتروتريد عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، خطوات دفع فاتورة استهلاك الغاز الطبيعي للموطنين عن طريقة المحفظة الخاصة ببنك مصر،.

وأشار الشركة أنه يمكن البدء في دفع فاتورة العاز في الأيام الأولي من كل شهر، حيث يتم تحديد قيمة الاستهلاك في هذا التوقيت،موضحة أنه وفرت مجموعة من الخدمات الأخري والتي من بينها الإبلاغ عن قراءة العداد.

خطوات دفع فاتورة الغاز عن طريق محفظة بنك مصر: