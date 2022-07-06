انت الان تتابع خبر عاجل – شركة بتروتريد تكشف عن خطوات دفع فاتورة الغاز الطبيعي من بينك والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أعلنت الشركة بتروتريد عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، خطوات دفع فاتورة استهلاك الغاز الطبيعي للموطنين عن طريقة المحفظة الخاصة ببنك مصر،.
وأشار الشركة أنه يمكن البدء في دفع فاتورة العاز في الأيام الأولي من كل شهر، حيث يتم تحديد قيمة الاستهلاك في هذا التوقيت،موضحة أنه وفرت مجموعة من الخدمات الأخري والتي من بينها الإبلاغ عن قراءة العداد.
خطوات دفع فاتورة الغاز عن طريق محفظة بنك مصر:
حددت الشركة عدة خطوات يجب اتباعها من قبل المشتركين لدفع فاتورة الغاز والتي تتمثل في :
1- الدخول إلى محفظة بنك مصر عن طريق كتابة رقم الهاتف ثم الرقم السري.
2- الضغط على أيقونة خدمات فوري.
3- الضغط على أيقونة مرافق عامة.
4- الضغط على أيقونة شركة الخدمات التجارية البترولية “بتروتريد”
5- الضغط على أيقونة دفع كلي للفواتير.
6- كتابة رقم المشترك الموجود على فاتورة الغاز.
7- كتابة رقم الهاتف المحمول.
8 – الضغط على أيقونة تأكيد.
9- كتابة الرقم السري الخاص بالمحفظة.
10- الضغط على أيقونة الخروج من المحفظة.