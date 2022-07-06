انت الان تتابع خبر أشهر أكلات يتناولها المصريين في عيد الأضحى.. الفتة واللحمة على رأس القائمة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر عيد الأضحى المبارك هو عيد اللحمة، وهذا ما يطلقه المصريين عليه، لأن هذا العيد يعتبر اللحم هو الضيف المستمر والدائم على المائدة حتى بعد انتهائه، وذلك بسبب الأضحية الذي يضحى بها المسلمين وتوزيع منها على المحتاجين والأهل والأقارب وتوفير المتبقي لصاحب الاضحية.

أشهر أكلات يتناولها المصريين في عيد الأضحى جميعهم باللحم

ومن أكثر الاشياء التي تشتهر بها المائدة المصرية أنه يتم تقديم عليها الأكلات الشهية في عيد الأضحى، وهي التي لا تعتمد على اللحوم ولكن تعتمد على مشتقات الأضحية أيضاً، ومنها

الفتة واللحمة

وتعتبر هي الوجبة الأساسية أول يوم العيد، وهي يعتمد عليها الكثير من الأسر المصرية والتي تكون بعد الذبح بشكل مباشر.

الرقاق

ويصنف الرقاق بأنه من أهم الأكلات التي تقدم العيد، وهو يتم الإعتماد عليه بشكل رسمي خلال العيد ويصنف بأنه هو الأكثر مبيعاً بعد اللحوم.

اللحم والكفتة المشوية

وهي من أبرز مظاهر عيد الأضحى وولائم وعزائم الشواء، وهي التي تلتف حولها جميع الأسر المصرية بشكل مستمر ويحبها الكبار والصغار.

الممبار

تناول الممبار في العيد لأنه من الأكلات الشهيرة والمميزة في عيد الأضحى ومقربة لقلوب الجميع.

الطحال والفشة

وهذه الأكلة يطلق عليها أسم “الحلويات” ويحبها الكثير من المصريين ويحبون تناولها، وذلك لأنها تعتبر من الأطباق الرئيسية على المائدة في العيد، وهي ذات طعم شهى ويحب تناولها بعض المصريين.