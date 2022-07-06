انت الان تتابع خبر الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2022.. الرابط هيخليكم تعرفوها بسهولة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - متبقي الأيام القليلة على إصدار فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2022، وهي التي تقدمها الشركة المصرية للاتصالات وتكون يو 15 يوليو 2022 وتكون عن أشهر أبريل ومايو ويونيو، وتوفرها الوزارة لجميع المستخدمين عن طريق الإنترنت.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2022

ويستطيع جميع عملاء الهاتف الأرضي أن يستعلموا عن قيمة الفاتورة من خلال الموقع الرسمي التابع إلى شركة المصرية للإتصالات، من هنا، ومن الممكن معرفة الفاتورة من خلال الاتصال على 19777 وإدخال رقم التليفون، وسوف يتم عرض القيمة المستحقة.

آخر موعد لسداد فاتورة الأرضي لشهر يوليو 2022

وتعطي الشركة لجميع عملائها فترة السماح التي تكون ليوم 15 أغسطس، وذلك لسداد قيمة فاتورة التليفون الأرضي بعدما يحول الخط إلى خدمة الأستقبال فقط لكل من لم يسدد الفاتورة، وفي حالة التخلف عن السداد عن يوم 15 أغسطس فإن الشركة تلجأ لفرض الغرامات الخاصة بتأخير ووقف الخدمة عن الهاتف الخاص بالعميلن ووفرت العديد من طرق الدفع المختلفة.