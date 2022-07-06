انت الان تتابع خبر فرص عمل للمهندسين بمرتب 10 آلاف جنيه- قدم من هنا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يقدم موقع “دوت الخليج” مجموعة من فرص العمل في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والتي سوف نستعرضها فيما يلي:

مهندس تصميم

اسم الشركة كومكس الهندسية والصناعية

مقر العمل السادس من اكتوبر – الجيزة

العمالة المطلوبة 1مستوي الخبرة خبرة متوسطة

سنين الخبرة سنتان خبرة على الأقل

الجنس المطلوب لا يشترط

اللغة الانجليزية جيد جدا

السن المطلوب 25 – 31 سنة

الحاسب الآلي جيد جدا

المؤهل المطلوب مؤهل عالي ( كلية الهندسة – هندسة التصميم الميكانيكي والإنتاج )

مايكروسوفت أوفيس جيد جدا

الراتب الأساسي 6000 – 10000 جنيه مصري

– تصميم منتجات وأسطمبات صاج وحقن ألمونيوم

– تقديم الاقتراحات الخاصة بتصميم المنتجات الحالية وتنفيذها او تصميم المنتجات الجديدة.

-خبرة(autocad/solidworks/word/ excel)

مسئول علاقات حكومية (hr)

اسم الشركة كواليتي بروميس

مقر العمل المقطم – القاهرة

العمالة المطلوبة 1

مستوي الخبرة خبرة متوسطة

سنين الخبرة سنتان-‎5 سنوات خبرة

الجنس المطلوب لا يشترط

اللغة الانجليزية جيد

السن المطلوب 26 – 30 سنة

الحاسب الآلي جيد جدا

المؤهل المطلوب مؤهل عالي

مايكروسوفت أوفيس جيد

الراتب الأساسي 4500 – 5500 جنيه مصري