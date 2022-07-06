انت الان تتابع خبر فرص عمل للمهندسين بمرتب 10 آلاف جنيه- قدم من هنا والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يقدم موقع “دوت الخليج” مجموعة من فرص العمل في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والتي سوف نستعرضها فيما يلي:
مهندس تصميم
اسم الشركة كومكس الهندسية والصناعية
مقر العمل السادس من اكتوبر – الجيزة
العمالة المطلوبة 1مستوي الخبرة خبرة متوسطة
سنين الخبرة سنتان خبرة على الأقل
الجنس المطلوب لا يشترط
اللغة الانجليزية جيد جدا
السن المطلوب 25 – 31 سنة
الحاسب الآلي جيد جدا
المؤهل المطلوب مؤهل عالي ( كلية الهندسة – هندسة التصميم الميكانيكي والإنتاج )
مايكروسوفت أوفيس جيد جدا
الراتب الأساسي 6000 – 10000 جنيه مصري
– تصميم منتجات وأسطمبات صاج وحقن ألمونيوم
– تقديم الاقتراحات الخاصة بتصميم المنتجات الحالية وتنفيذها او تصميم المنتجات الجديدة.
-خبرة(autocad/solidworks/word/ excel)
مسئول علاقات حكومية (hr)
اسم الشركة كواليتي بروميس
مقر العمل المقطم – القاهرة
العمالة المطلوبة 1
مستوي الخبرة خبرة متوسطة
سنين الخبرة سنتان-5 سنوات خبرة
الجنس المطلوب لا يشترط
اللغة الانجليزية جيد
السن المطلوب 26 – 30 سنة
الحاسب الآلي جيد جدا
المؤهل المطلوب مؤهل عالي
مايكروسوفت أوفيس جيد
الراتب الأساسي 4500 – 5500 جنيه مصري
1. متخصص في العلاقات الحكومية مثل: مكتب العمل ، مكتب التأمينات الاجتماعية و إدارة المرور الحي و الجهات الحكومية المعنية الأخرى ، وبناء علاقة قوية معهم لحل أي قضية أو مشكلة تتعلق بالموظفين او الشركة.
2. يساعد الحفاظ على ملفات الموظفين وتحديثها بشكل مستمر وفقًا للقوانين الحكومية.
3. التعامل مع إجراءات التأمينات الخاصة بالموظفين من خلال تسليم نماذج التأمينات إلى مكتب التأمينات وإعداد النموذج ١ و ٦ و 2 وجميع المستندات ذات الصلة.
4. التعامل مع الإدارة العامة للمرور و استخراج رخص السيارات.
5. التعامل مع هيئة الاستثمار في جميع ما يخص اعمال الشركة
6- استخراج تراخيص العمل