طريقة عمل كرات البطاطس.. هتعجب الولاد

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رياض - احمد صلاح - قدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل كرات البطاطس، وهي وصفة مقتبسة من المطبخ الإيطالي، ويمكن تحضيرها في أقل من ساعة بالمنزل، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 5 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل..
طريقة عمل كرات البطاطس
مقادير طريقة عمل كرات البطاطس الإيطالية :
كيلو بطاطس متوسطة الحجم
2 صفار بيض + 2 بيضة
4 ملاعق كبيرة مبشور جبن رومي أو شيدر
بصلة متوسطة مبشورة
ملعقة زبدة
2 ملعقة بقدونس مفروم
ملح – فلفل
كمية دقيق
بقسماط ناعم
زيت للقلي + سمن
طريقة عمل كرات البطاطس الإيطالية
– تغسل البطاطس، ونسلقها في ماء مغلي بالقشر، ثم نقوم بإضافة القليل من الملح .
– نحضر وعاء وضعي البطاطس المسلوقة، ونضع صفار البيض والجبنة المبشورة ونهرسها جيداً.
– نحضر مقلاة ونضع ملعقة من الزبدة، ثم نقوم بإضافة البصل المفروم ونقلبه جيداً حتى يصبح ذهبي اللون.
– يضاف البصل على خلطة البطاطس ثم يضاف البقدوس المفروم، الملح والفلفل ثم نقطع العجينة إلى كرات متوسطة الحجم .
– نخفق البيض ونتبلها بالملح والفلفل ونضع كرات البطاطس في الدقيق ثم نغمسها في البيض ثم نغطيها بالبقسماط .
– نقوم كرات البطاطس في الزيت والسمن الغزير المغلي، ونقوم بوضعها في طبق التقديم .