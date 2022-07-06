طريقة عمل كرات البطاطس.. هتعجب الولاد

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رياض - احمد صلاح - قدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل كرات البطاطس، وهي وصفة مقتبسة من المطبخ الإيطالي، ويمكن تحضيرها في أقل من ساعة بالمنزل، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 5 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل..

طريقة عمل كرات البطاطس

مقادير طريقة عمل كرات البطاطس الإيطالية :

كيلو بطاطس متوسطة الحجم

2 صفار بيض + 2 بيضة

4 ملاعق كبيرة مبشور جبن رومي أو شيدر

بصلة متوسطة مبشورة

ملعقة زبدة

2 ملعقة بقدونس مفروم

ملح – فلفل

كمية دقيق

بقسماط ناعم

زيت للقلي + سمن

طريقة عمل كرات البطاطس الإيطالية

– تغسل البطاطس، ونسلقها في ماء مغلي بالقشر، ثم نقوم بإضافة القليل من الملح .

– نحضر وعاء وضعي البطاطس المسلوقة، ونضع صفار البيض والجبنة المبشورة ونهرسها جيداً.

– نحضر مقلاة ونضع ملعقة من الزبدة، ثم نقوم بإضافة البصل المفروم ونقلبه جيداً حتى يصبح ذهبي اللون.

– يضاف البصل على خلطة البطاطس ثم يضاف البقدوس المفروم، الملح والفلفل ثم نقطع العجينة إلى كرات متوسطة الحجم .

– نخفق البيض ونتبلها بالملح والفلفل ونضع كرات البطاطس في الدقيق ثم نغمسها في البيض ثم نغطيها بالبقسماط .

– نقوم كرات البطاطس في الزيت والسمن الغزير المغلي، ونقوم بوضعها في طبق التقديم .