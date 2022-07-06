طريقة عمل فتة عيد الأضحى.. بس قللي السمنة

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رياض - احمد صلاح - طريقة عمل فتة عيد الأضحى.. بس قللي السمنةالمقادير كوب ونصف أرز مصري عيش بلدي ناشف محمص و مقطع صغير

٣ ملعقة كبيرة صلصة طماطم

شوربة لحمة أياً كان نوع اللحمة علي حسب الرغبة

لتر عصير طماطم

٣ ملعقة كبيرة ثوم مفروم

شوية زيت و سمنه

ربع كوب خل

1 كليو لحمة نوعها علي حسب الرغبة ضاني أو بقري

بصلة كبيرة

حبهان

مستكة

ورق لورا

ملح وفلفل اسود

طريقة عمل اللحمة

-توضع الحلة على النار وتوضع بها اللحمة مكعبات وتشوح وتأخذ اللون ويضاف عليها بصلة مقطعة

وملح، فلفل اسود، عو د قرفة، جنزبيل، بهارات لحمة ،بابريكا، ورق لوري،حبهان.

-ويقلب الخليط جيدا ويضاف عليها المياه المغلية وعصير الطماطم وتترك للتسبيك .

طريقة عمل صلصة الفتة:

زبدة أو سمنة.

يشوح الثوم إلى ان يصير اللون ذهبياً ويضاف نص كوب خل، وعصير الطماطم، وملح وفلفل اسود.

تقلية الفتة

زبدة أو سمنة يشوح الثوم إلى أن يصير لونه أصفر ويضاف كوب خل ويغلي ويوضع ملح وفلفل أسود .

طريقة رز الفتة

معلقة زبدة أو سمنة + معلقة زيت نشوح بها معلقة توم صغيرة إلى أن يصفر ويضاف معلقة أكل خل ويضاف الأرز ويقلب جيدا ويضاق الملح وورق اللوري .

ويضاف المياه والشربة حسب كمية الأرز إلى أن يتشرب ويستوي على نار هادئة حسب الطريقة المعتادة لتسوية الأرز العادي .