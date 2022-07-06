انت الان تتابع خبر طريق عمل طبق البوزلوف.. جددي وأعملي أكلات عيد الأضحي جزائرية والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، ولذلك تبحث الكثير من السيدات عن الأكلات المختلفة للحمة الأضحية حتى تستغلها، ويكون بدءاً من رأس الأضحية ووصولاً للأرجل، واليوم نقدم لكم طريق عمل طبق البوزلوف وهو طبق مغربي يقدم بلحمة رأس الخروف.
مقادير طبق البوزلوف
- رأس خروف نظيف.
- ورق لورا.
- ملح حسب الرغبة.
- عود من الزعتر الأخضر الطازج.
- بصلة صغيرة الحجم.
- فص ثوم.
- رشة من الفلفل الأسود الناعم.
- رشة كمون ناعم.
- مكونات الصلصة
- 4 فصوص من الثوم المهروس.
- بقدونس مفروم.
- رشة من الفلفل الأسود والكمون.
- 2 كوب صلصة البوريون.
- واحد كوب من الزيتون المخلي.
طريق عمل طبق البوزلوف الجزائري
- ضعي في حلة كبيرة على النار رأس الخروف مع البصلة والزعتر وورق اللورا والملح والفلفل الأسود والكمون والثوم وعليهم الماء، واتركيهم إلى الغليان حتى ينضجوا، وافصلي اللحم عن العظم واتركيه على جنب.
- وحضري الصلصة من خلال وضع في بولة فصوص ثوم مهروسة على رشة الفلفل الأسود والكمون وصلصة البوريون والزيتون الأخضر المخلي، وقلبيهم بشكل جيد وضيفي الخليط السابق للحم رأس الخروف الناضج وضعيه بالثلاجة لمدة ثلاث ساعات.
- واخرجي لحم الخروف من الثلاجة، وضعيها في الثلاجة وعليها ماء قليل للسلق، وضعيه في الفرن لمدة ربع ساعة حتى يحصل على للون الذهبي وارفعيه من الفرن وضعيه داخل طبق التقديم ساخناً.