انت الان تتابع خبر طريق عمل طبق البوزلوف.. جددي وأعملي أكلات عيد الأضحي جزائرية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، ولذلك تبحث الكثير من السيدات عن الأكلات المختلفة للحمة الأضحية حتى تستغلها، ويكون بدءاً من رأس الأضحية ووصولاً للأرجل، واليوم نقدم لكم طريق عمل طبق البوزلوف وهو طبق مغربي يقدم بلحمة رأس الخروف.

مقادير طبق البوزلوف

رأس خروف نظيف.

ورق لورا.

ملح حسب الرغبة.

عود من الزعتر الأخضر الطازج.

بصلة صغيرة الحجم.

فص ثوم.

رشة من الفلفل الأسود الناعم.

رشة كمون ناعم.

مكونات الصلصة

4 فصوص من الثوم المهروس.

بقدونس مفروم.

رشة من الفلفل الأسود والكمون.

2 كوب صلصة البوريون.

واحد كوب من الزيتون المخلي.

طريق عمل طبق البوزلوف الجزائري