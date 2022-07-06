شوف عروض اكسترا للجوالات والأجهزة extra بخصومات الصيف القوية والدفع بالتقسيط على موقع اكسترا اون لاين

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا للجوالات والأجهزة extra مع خصومات الصيف القوية والدفع بالتقسيط على مدة تصل حتى 24 شهر، حيث تضم المعروضات مختلف انواع الإلكترونيات ومستلزمات المنزل ومكاتب العمل والدراسة، والخصومات متاحة بكل فروع السعودية أو على موقع اكسترا اون لاين مع خدمة التوصيل حتى باب المنزل.

عروض اكسترا للجوالات والأجهزة extra بخصومات الصيف القوية حصريًا بفروع السعودية وعلى موقع اكسترا اون لاين

نستعرض سويًا في الفقرات التالية أقوى ما قدمتها إكستر من تخفيضات صيفية تستمر معكم حتى يوم 16 يوليو 2022، والتي تضم مفاجآت حصرية لكل عملاء المملكة العربية السعودية، هذا مع إمكانية الدفع بالتقسيط على دفعات شهرية متتالية، ونسلط الضوء اليوم على تخفيضات أسعار الجوالات، والشاشات، وأجهزة المنزل الكهربائية.

عروض اكسترا للجوالات

تقدم اكسترا عروض جديدة يومية على اسعار جوالات ايفون 13 برو ماكس iphone 13 pro max وايفون 13 ميني لكونهما الإصدارين الأحدث من شركة ابل، هذا بجانب إصدارات متنوعة من جوالات هواوي huawei و شاومي xiaomi وموتورولا، بأسعار تبدأ من 499 ريال سعودي.

اكسترا السعودية

من خلال خدمة تقسيط اكسترا يمكنكم شراء أجهزة المنزل الكهربائية من الثلاجات والغسالات بسعر يبدأ من 1299 ريال سعودي، وتشمل ماركات شهيرة من توشيبا toshiba وهاير، وال جي، وادميرال، وملاس برو، ويمكن شراء المنتجات من على الموقع الرسمي لضمان توصيل المنتج حتى باب المنول بأمان.

extra

تقدم أكسترا شاشات متنوعة الماركات والمقاسات بسعر يبدأ من 2599 ريال سعودي، كما تقدم شاشات ذكية من سامسونج samsung وال جي تضم تقنيات حديثة وتقدم أفضل صورة بجودة عالية اتش دي، والمقاسات المتاحة تبدأ من المقاس الأصغر وهو 50 بوصة وتصل إلى المقاس الأكبر وهو 86 بوصة، وبهذا يمكنكم الإختيار من بين عدة مقاسات وفقًا لإحتياجاتكم.

تتجدد تخفيضات اكسترا السعودية بإستمرار لتفاجئ عملائها كل يوم بأسعار مدهشة وأنظمة دفع متنوعة، واليوم قدمنا لكم أحدث كاتالوج تم طرحه بخصومات الصيف على الجوالات، والأجهزة الكهربائية، والشاشات الذكية، وللحصول على آخر تحديثات الأسعار برجاء متابعتنا ليصلكم إشعار بكل ما هو جديد.