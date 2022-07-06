شوف لولو هايبر ماركت صفقات العيد الكبرى على مقاضي البقالة لا تفوتك

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لولو هايبر ماركت يقدم عروض العيد المميزة تحت شعار “صفقات العيد الكبرى، يمكنك شراء كافة احتياجاتك من السلع الغذائية ومقاضي البقالة المختلفة بأقل الأسعار، يوفر هايبر لولو ما يزيد على سبعين نوعاً مختلفاً من الأسماك والمأكولات البحرية، كما يعرض أنواع متعددة من التوابل والمكسرات، كما توجد أصناف شتى من منتجات الألبان والجبن المستوردة والمخللات، ومع قرب حلول عيد الأضحى المبارك يوفر الهايبر بجميع فروعه قطعيات مختلفة من اللحوم الطازجة والخضراوات والدواجن المجمدة أيضاً، لتوفير احتياجات الأسر السعودية والمقيمين داخل المملكة بأقل الأسعار. لولو هايبر ماركت احصل على كيلو من سمك الكنعد الكبير مقابل 42.90 ريال بدلاً من 49.95 ريال.

اشتري كيلو من سمك الباراموندي بسعر 21.90 ريال بدلاً من 29.95 ريال.

كيلو من شرائح سمك الكنعد الكبيرة بسعر 59.90 ريال بدلاً من 79.90 ريال.

روبيان مزارع طازج 60/ 70 للكيلو سعر الكيلو 26.90 ريال بدلاً من 32.95 ريال. روبيان وردي مطبوخ سعر الكيلو 29.90 ريال بدلاً من 39.95 ريال.

سمك شعري متوسط سعر الكيلو 29.90 ريال سعودي بدلاً من 46.95 ريال بخصم نقدي 17.05 ريال.

احصل على كيلو من سمك هامور مقابل 29.90 ريال بدلاً من 49.95 ريال. لولو هايبر بيبي صدر حبش مدخن سعر الكيلو 57.95 ريال بدلاً من 81.40 ريال بخصم 23.45 ريال سعودي.

احصل على كيلو جبنة رومي قديمة مصرية مقابل 37.95 ريال بدلاً من 52.90 ريال سعودي.

لبنة بلغارية سعر الكيلو 21.90 ريال بدلاً من 32.95 ريال.

وفر 13.95 ريال سعودي عند شراء 22.95 ريال بدلاً من 36.90 ريال. زبدة غير مملحة سعر الكيلو 12.5 ريال بدلاً من 19.50 ريال بخصم 7 ريال سعودي.

ساديا صدور دجاج وزن 450 جرام سعر الكيس 15.95 ريال بدلاً من 18.75 ريال.

اشتري صدور دجاج طرية ساديا وزن 2 كيلو جرام مقابل 53.95 ريال بدلاً من 63.95 ريال بخصم 10 ريالات. جبنة بيضاء البقرات الثلاث وزن 500 جرام مقابل 8.5 ريال سعودي بدلاً من 10.5 ريال.

كرافت جبنة شيدر قابلة للدهن الأصلية 870 جرام بسعر 23.95 ريال بدلاً من 37.95 ريال بخصم نقدي 14 ريال سعودي. لولو ماركت قطع لحم الضأن الهندي سعر الكيلو 52.90 ريال بدلاً من 63.95 ريال بخصم 11.05 ريال.

احصل على كيلو من لحم عجل هندي بدون عظم مقابل 35.90 ريال بدلاً من 46.95 ريال.

ريش لحم الضأن الأسترالي سعر الكيلو 86.90 ريال بدلاً من 114.95 ريال بخصم نقدي 28.05 ريال. احصل على بطة طازجة أو حبتان من الحمام الطازج بسعر 36.90 ريال بدلاً من 43.95 ريال. عمر شويل - جدة لولو هايبر ماركت صفقات العيد الكبرى على مقاضي البقالة لا تفوتك - ثقفني

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