شوف عروض لولو هايبر تقدم أقوى صفقات عيد الأضحى على مختلف السلع الغذائية المميزة بخصومات نار لا تفوتها LULU

عروض لولو هايبر تحتفل بحلول أعظم مناسبة عظيمة تجمع كل الشعوب العربية حولها وهو حلول عيد الأضحى المبارك، اليوم الذي افتدى فيه ربنا سيدنا إسماعيل بكبش عظيم، ومن يومها أصبحت هذه المناسبة العظيمة وهو أن يقوم الناس بالتضحية في هذا اليوم من بعد صلاة العيد. حيث تقدم متاجر لولو مجموعة من الصفقات المميزة على مختلف السلع الغذائية كالأرز واللحوم والدواجن والزيت بخصومات مذهلة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

أقوى عروض لولو هايبر على السلع الغذائية بمناسبة عيد الأضحى

من لوازم العيد اشتري جالكسي جواهر شوكولاتة، بوزن 900 جم، بسعر 44.95 ريال بدلاً من 74.95 ريال سعودي، ووفر 30 ريال.

خصم 28 ريال على تاج محل أرز بسمتي أبيض، للكيس بوزن 10 كيلو، بسعر 64.95 ريال بدلاً من 92.95 ريال سعودي.

وفر 4.55 ريال على زيت الطبخ والفلي أو صني زيت الطبخ، للحبة سعة 1.5 لتر، بسعر 14.95 ريال بدلاً من 19.50 ريال سعودي.

تخفيضات العيد الأوفر من لولو على مهرجان الأسماك واللحوم

خصم 8.05 ريال على سمك الباراموندي، للكيلو بسعر 21.90 ريال بدلاً من 29.95 ريال سعودي.

متوفر وبيان وردي مطبوخ، للكيلو بسعر 29.90 ريال بدلاً من 39.95 ريال سعودي، ووفر 10.05 ريال.

احصل على توفير 17.05 ريال على سمك شعري حجم متوسط، للكيلو بسعر 29.90 ريال بدلاً من 46.95 ريال سعودي.