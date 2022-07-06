نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض عيد الأضحى على الجوالات و أجهزة المطبخ خصومات العثيم حتى نهاية شهر يوليو في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض عيد الأضحى على الجوالات و أجهزة المطبخ خصومات العثيم حتى نهاية شهر يوليو، يتوفر قدر ضغط العربي اي تي سي سعة 10 لتر بسعر 299 ريال بدلا من 399 ريال خصم 25%، يتوفر مايكرويف ارز سعة 20 لتر بسعر 219 ريال بدلا من 269 ريال خصم 19%، يتوفر فرن كهربائي كليك اون سعة 48 لتر بسعر 259 ريال بدلا من 339 ريال خصم 24% ضمن عروض العثيم ماركت حتى نهاية شهر يوليو بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

عروض العثيم ماركت حتى نهاية شهر يوليو

يتوفر توستر سندوتشات اي تي سي بسعر 59 ريال بدلا من 79 ريال خصم 25%، يتوفر ضمن عروض العثيم ماركت حتى نهاية شهر يوليو صانع طعام هومر بسعر 199 ريال بدلا من 299 ريال خصم 34%، تتوفر ضمن عروض عيد الأضحى المبارك على أجهزة المطبخ عصارة حمضيات هومر بسعر 99 ريال بدلا من 130 ريال خصم 24%، تتوفر مفرمة ملوخية هومر بسعر 85 ريال بدلا من 115 ريال خصم 26%.

عروض عيد الأضحى على الجوالات و أجهزة المطبخ

يتوفر خلاط كينوود مع مطحنة بسعر 219 ريال بدلا من 265 ريال خصم 17%، تتوفر ضمن عروض عيد الأضحى المبارك على أجهزة المطبخ عصارة فواكة كينوود بسعر 249 ريال بدلا من 315 ريال خصم 21%، يتوفر ضمن عروض العثيم ماركت حتى نهاية شهر يوليو خلاط يدوي كليك اون 170 وات بسعر 65 ريال بدلا من 85 ريال خصم 24%، تتوفر غلاية كهربائية سعة 1.8 لتر بسعر 59 ريال بدلا من 85 ريال خصم 31%.

عروض الأجهزة الكهربائية العثيم ماركت

تتوفر مكواة فيليبس جاف بسعر 69 ريال بدلا من 89 ريال خصم 23%، تتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية لشهر يوليو مكواة كليك أون جاف بسعر 55 ريال بدلا من 79 ريال خصم 31%، تتوفر ضمن عروض العثيم ماركت مروحة جي في سي 60 واط بسعر 105 ريال بدلا من 149 ريال خصم 30%، تتوفر مكنسة كهربائية كي اون سعة 18 لتر بسعر 179 ريال بدلا من 225 ريال خصم 21%.

عروض الجوالات العثيم ماركت

يتوفر جوال لافا واي 40 سعة 32 جيجا بايت بطارية 2500 مللي أمبير لكل ساعة بسعر خاص 254 ريال، يتوفر ضمن عروض عيد الأضحى المبارك خصومات على الجوالات جوال اي تيل بي 651 سعة 32 جيجا بايت و بطارية 5000 مللي امبير بسعر خاص 379 ريال، يتوفر ضمن عروض العثيم ماركت هاتف تكنو الي اي 7 سعة 128 جيجا بايت و بطارية 7000 مللي امبير بسعر خاص 805 ريال.

يتوفر تابلت أكسيد سعة 32 جيجا بايت و2 جيجا رام بسعر خاص 335 ريال، يتوفر ضمن عروض الجوالات هاتف هايسنس أي 50 سعة 32 جيجا بايت و 3 جيجا رام و بطارية 5000 مللي امبير بسعر خاص 405 ريال، يتوفر هولو تابلت 8 سعة 32 جيجا بايت و 3 جيجا رام بطارية 4000 مللي امبير بسعر خاص 389 ريال ضمن عروض العثيم ماركت حتى نهاية شهر يوليو بمناسبة عيد الأضحى المبارك.