شوف لولو هايبر ماركت يعرض أقوى التخفيضات

أقوى التخفيضات والخصومات الكبيرة على المستلزمات المنزلية المختلفة من أواني الطهي واحتياجات المطبخ، كذلك من بين املعروض داخل ,g, أنواع مختلفة من المفروشات، من خلال عروض العيد يمكنك شراء أطقم السرير والسجاد وغيرها، كذلك يعرض هايبر لولو أنواع كثيرة من المأكولات والأعشاب والمكسرات بأسعار مخفضة، وفيما يلي نعرض من خلال موقع ثقفني أجدد عروض لولو لعيد الأضحى المبارك.

لولو هايبر ماركت

افرش منزلك بسجادة جويلز القابلة للطي مقاس 200 × 300 سم متنوعة الأشكال والألوان مقابل 79 ريال فقط بدلاً من 119 ريال، واحصل على خصم نقدي بقيمة أربعين ريال سعودي.

وفر 74 ريال مع لولو هايبر ماركت واشتري سجادة مابل ليف القابلة للطي منقوشة مقاس 160 × 230 سم بسعر 95 ريال بدلاً من 169 ريال، أو اشتري السجادة مقاس 200 × 300 سم مقابل 129 ريال بدلاً من 208 ريال.

سجادة صلاة جويلز 70 × 115 سم متنوع مقابل 10 ريال بدلاً من 19 ريال.

شرشف امباير للسرير 230 × 250 سم + 2 قطعة غطاء وسادة سعر الحبة 29 ريال بدلاً من 59 ريال بخصم نقدي 30 ريال للحبة.

بارباريلا بطانية غائمة 240 × 220 سم وزن 4 كيلو جرام مقابل 184 ريال بدلاً من 199 ريال.

عروض لولو

طقم أواني برستيج للطهي غير لاصق مجموعة تتكون من ثمانية قطع تايلاندي بسعر 119 ريال بدلاً من 279 ريال، بخصم 160 ريال سعودي.

احصل على طقم أواني طهي غير لاصق برستيج 8 قطع بسعر 159 ريال بدلاً من 319 ريال، ووفر 160 ريال.

تيفال طقم قدور للطهي غير لاصق سعر المجموعة 8 قطع 549 ريال سعودي بدلاً من 1099 ريال، يوفر المشتري مبلغ 550 ريال سعودي.



طقم أواني شيفلاين من الاستانلس ستيل 9 قطع بسعر 229 ريال بدلاً من 429 ريال وبخصم نقدي 200 ريال سعودي.

من المعروض داخل هايبر لولو أيضاً طقم أواني طهي غير لاصق شيفلاين، مجموعة 11 قطعة رويال جولد احصل عليه مقابل 199 ريال بدلاً من 349 ريال، ووفر 150 ريال.

لولو هايبر

لا غنى عن وجود أطباق التسالي والمكسرات في الأعياد ولذلك يمنحك لولو تخفيضات كبيرة على الأصناف الآتية:

كيلو من الجوز الأمريكي مقابل 48.90 ريال بدلاً من 65 ريال بخصم 16.10 ريال.

اشتري كيلو من الفستق الأمريكي الخام محمص ليمون/ مملح سعر الكيلو 51.90 ريال بدلاً من 64 ريال، واحصل على خصم 13 ريال.