نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف اقوي عروض عيد الأضحي من هايبر لولو في المقال التالي

يقدم لولو هايبر الكثير من العروض المختلفة بمناسبة عيد الاضحي حيث يمكنك شراء جميع مستلزماتك ومن العروض المتواجدة في لولو هايبر، اللحوم بجميع أنواعها والأسماك المتنوعة والمعلبات والسلع الغذائية والمكسرات والمنظفات المنزلية ومنتجات تجميل البشرة وحماية البشرة والبرفيوم، والمنتجات التي يحتاجها المنزل من الكوؤس الزجاجية وأواني الطهي وحافظات برودة المياه والأجهزة الكهربائية، والدراجات والمفروشات المنزلية وكل هذه العروض تجدونها في هايبر لولو من 6 يوليو إلي 12 يوليو. خصومات لولو اشتري لحم بقري مكعبات برازيلي للكيلو بسعر 26.90 ريال سعودي بدلا من 36.95 ريال سعودي.

قم بالحصول على قطع لحم الضأن الهندي بسعر 52.90 ريال سعودي بدلا من 63.95 ريال سعودي للكيلو.

تسوق أيضا لحم عجل هندي بدون عظم للكيلو بسعر 35.90 ريال سعودي بدلا من 46.95 ريال سعودي.



كما يمكنك الحصول على لحم بقري هندي للكيلو بسعر 23.90 ريال سعودي بدلا من 36.95 ريال سعودي.

تبضع أيضا ريش لحم الضأن استرالي للكيلو بسعر 86.90 ريال سعودي بدلا من 114.95 ريال سعودي.

اشتري كتف لحم بقري باكستاني للكيلو بسعر 28.90 ريال سعودي بدلا من 36.90 ريال سعودي. عروض هايبر لولو احصل على بطة طازجة 1 حبة / حمام طازج 2 حبة بسعر 36.90 ريال سعودي بدلا من 43.95 ريال سعودي.

كما يمكنك تسوق فخد بقري باكستاني بالعظم للكيلو بسعر 34.90 ريال سعودي بدلا من 39.90 ريال سعودي.

احصل أيضا على التنميه دجاج طازج كيس 900 جرام بسعر 17.50 ريال سعودي بدلا من 18.75 ريال سعودي. روبيان مزارع طازج 60 / 70 للكيلو 26.90 ريال سعودي بدلا من 32.95 ريال سعودي.

كما يمكنك الحصول على روبيان وردي مطبوخ للكيلو بسعر 29.90 ريال سعودي بدلا من 39.95 ريال سعودي.

اشتري أيضا روبيان مزارع طازج 40 / 50 للكيلو بسعر 34.90 ريال سعودي بدلا من 42.95 ريال سعودي. تخفيضات لولو احصل على سمك شعري متوسط للكيلو بسعر 29.90 ريال سعودي بدلا من 46.95 ريال سعودي.

كما يمكنك تسوق شرائح سمك الكعند كبيرة للكيلو بسعر 59.90 ريال سعودي بدلا من 79.90 ريال سعودي.

سمك الباراموندي للكيلو بسعر 21.90 ريال سعودي بدلا من 29.95 ريال سعودي.

اشتري أيضا سمك الكعند كبير للكيلو بسعر 42.90 ريال سعودي بدلا من 49.95 ريال سعودي.

سمك عندق للكيلو بسعر 15.90 ريال سعودي بدلا من 18.95 ريال سعودي.

احصل على سمك هامور للكيلو بسعر 29.90 ريال سعودي بدلا من 49.95 ريال سعودي. عمر شويل - جدة اقوي عروض عيد الأضحي من هايبر لولو - ثقفني

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