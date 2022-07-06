نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير الشهرية 50% خصم حتى نهاية الاسبوع اغتنم الفرصة وتسوق الآن في المقال التالي
عروض جرير الشهرية، مكتبات جرير السعودية تخفيضات متميزة بمناسبة دخول فصل الصيف مكتبات جرير السعودية من الأماكن المشهورة جدًا في المملكة العربية السعودية سواء في بيع الأدوات الإلكترونية والأجهزة الكهربية أو في الأدوات المدرسية وكافة المستلزمات، وخلال فصل الصيف هذا العام تقدم مجموعة مكتبات جرير مجموعة كبيرة من العروض والتخفيضات تتمثل فيما سأتحدث فيه خلال السطور القليلة القادمة، وإذا كنت ممن يرغب في الإطلاع على عروض مكتبات جرير فعليك بمتابعة السطور القادمة.
عروض جرير الشهرية 60% خصم علي كل المنتجات حتى نفاذ الكمية اغتنم الفرصة
عروض جرير الشهرية
جرير السعودية هي مجموعة من المكتبات الضخمة الموجودة في المملكة العربية السعودية منذ زمن طويل، وكانت في بداية نشأتها تعمل في المستلزمات المدرسية والكتب الأجنبية المترجمة ولكن الآن تعمل في العديد من المجالات وأشهرها الأدوات الإلكترونية والملحقات الخاصة بها، تتميز مكتبات جرير بالعديد من الأمور التي تجعلها محبوبة جدًا في الممكلة العربية السعودية.
مكتبات جرير السعودية عروض وتخفيضات بمناسبة دخول شهر الصيف
بمناسبة شهر الصيف تقدم مكتبات جرير مجموعة من العروض المتميزة تمثل في الآتي:
- تنزيلات جرير الأسبوعية أوبو رينو 5 برو سعة 256 جيجابايت لون ذهبي بسعر 2399 ريال سعودي
- تنزيلات جرير الأسبوعية ابل ايفون 11 سعة 128 جيجابايت لونه أسود بسعر 2599 ريال سعودي.
- خصومات جرير اليومية جوال ابل ايفون 11 سعة 128 جيجابايت لونه بنفسجي بسعر 2599 ريال سعودي.
- خصومات جرير الشهرية ابل ايفون 11 سعة 64 جيجا بايت بسعر 1399 ريال سعودي.
خصومات جرير اليوم
- تخفيضات جرير اليوم سامسونج جالكسي اس 21 اف اي 5 جي سعة 256 جيجابايت لونه بنفسجي فاتح بسعر 2499 ريال سعودي.
- تنزيلات جرير اليومية أوبو رينو 5 برو سعة 256 جيجابايت لونه وردي ثلجي بسعر 2399 ريال سعودي
- خصومات جرير الأسبوعية سامسونج جالكسي اس 21 اف اي 5 جي سعة 256 جيجابايت لونه أخضر فاتح بسعر 2499 ريال سعودي.
تخفيضات جرير الشهرية
- تنزيلات جرير الشهرية هاتف محمول سامسونج جالكسي اس 21 اف اي 5 جي سعة 256 جيجابايت لونه أبيض بسعر 2499 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير الأسبوعية اوبو رينو 5 برو سعة 256 جيجابايت لونه أزرق بسعر 2399 ريال سعودي
- عروض جرير الشهرية ابل ايفون 12سعة 64 جيجابايت لونه ازرق بسعر 1899 ريال سعودي.
- خصومات جرير اليوم جوال اوبو رينو 5 برو سعة 256 جيجابايت لونه أسود بسعر 2399 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض جرير الشهرية 50% خصم حتى نهاية الاسبوع اغتنم الفرصة وتسوق الآن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.