شوف عروض جرير الشهرية 50% خصم حتى نهاية الاسبوع اغتنم الفرصة وتسوق الآن

عروض جرير الشهرية، مكتبات جرير السعودية تخفيضات متميزة بمناسبة دخول فصل الصيف مكتبات جرير السعودية من الأماكن المشهورة جدًا في المملكة العربية السعودية سواء في بيع الأدوات الإلكترونية والأجهزة الكهربية أو في الأدوات المدرسية وكافة المستلزمات، وخلال فصل الصيف هذا العام تقدم مجموعة مكتبات جرير مجموعة كبيرة من العروض والتخفيضات تتمثل فيما سأتحدث فيه خلال السطور القليلة القادمة، وإذا كنت ممن يرغب في الإطلاع على عروض مكتبات جرير فعليك بمتابعة السطور القادمة.

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عروض جرير الشهرية

جرير السعودية هي مجموعة من المكتبات الضخمة الموجودة في المملكة العربية السعودية منذ زمن طويل، وكانت في بداية نشأتها تعمل في المستلزمات المدرسية والكتب الأجنبية المترجمة ولكن الآن تعمل في العديد من المجالات وأشهرها الأدوات الإلكترونية والملحقات الخاصة بها، تتميز مكتبات جرير بالعديد من الأمور التي تجعلها محبوبة جدًا في الممكلة العربية السعودية.

مكتبات جرير السعودية عروض وتخفيضات بمناسبة دخول شهر الصيف

بمناسبة شهر الصيف تقدم مكتبات جرير مجموعة من العروض المتميزة تمثل في الآتي:

تنزيلات جرير الأسبوعية أوبو رينو 5 برو سعة 256 جيجابايت لون ذهبي بسعر 2399 ريال سعودي تنزيلات جرير الأسبوعية ابل ايفون 11 سعة 128 جيجابايت لونه أسود بسعر 2599 ريال سعودي. خصومات جرير اليومية جوال ابل ايفون 11 سعة 128 جيجابايت لونه بنفسجي بسعر 2599 ريال سعودي. خصومات جرير الشهرية ابل ايفون 11 سعة 64 جيجا بايت بسعر 1399 ريال سعودي.

خصومات جرير اليوم

تخفيضات جرير اليوم سامسونج جالكسي اس 21 اف اي 5 جي سعة 256 جيجابايت لونه بنفسجي فاتح بسعر 2499 ريال سعودي. تنزيلات جرير اليومية أوبو رينو 5 برو سعة 256 جيجابايت لونه وردي ثلجي بسعر 2399 ريال سعودي خصومات جرير الأسبوعية سامسونج جالكسي اس 21 اف اي 5 جي سعة 256 جيجابايت لونه أخضر فاتح بسعر 2499 ريال سعودي.

تخفيضات جرير الشهرية