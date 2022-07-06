نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده وهايبر بنده اليوم الخميس 7 يوليو 2022 الموافق 8 ذو الحجة 1443 عروض عيد الأضحى في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده وهايبر بنده اليوم، توفر شركة بنده السعودية مجلة عروض جديدة بمناسبة عيد الأضحى وتوفر أقوي عروض الصيف بنصف السعر بحيث يمكنك شراء كافة مقاضي منزلك بنصف سعرها الأساسي من اليوم وحتي الأسبوع المقبل من بنده وهايبر بنده، وتتوفر هذه العروض في جميع فروع بنده وهايبر بنده داخل المملكة العربية السعودية وتوفر بنده الكثير من المنتجات الغذائية المميزة بأسعار مميزة ورائعة حيث تعد بنده ماركت من أكبر شركات بيع المنتجات الغذائية في السعودية والوطن العربي.

عروض بنده وهايبر بنده اليوم

عروض عيد الأضحى من بنده وهايبر بنده تضم المئات من المنتجات الغذائية الأساسية في كل منزل وتوفرها بنده بشكل حصري لجميع الأعضاء وعملاء بنده داخل المملكة، ومن أبرز المنتجات التي توفرها بنده هي شبيهة جبنة كريم قابلة للدهن المراعي وصدور دجاج طرية من سيارا 2 كيلو وتشمل العروض تخفيضات علي شوكولاتة مشكلة جواهر جالكسي 900 جرام وأرز هندي بسمتي أبيض أبو كاس 10 كيلو، ودجاج من شركة دو 1.2 كيلو جرام.

أقوي عروض بنده اليوم توفر لعملائها كرنشي الجبنة شيتوس 205 جرام وشيبسي دوريتوس بسعر رائع 14.95 ريال بدلاً من 24.75 ريال وأيضا قم بشراء اثنين واحصل علي الثالث مجانا، وتضم عروض بنده السعودية علي كريمة الطبخ المراعي 500 مل بسعر 10.95 ريال للحبة بدلاً من سعر 16.50 ريال، ويمكنك شراء فشار البطل الحبة الواحدة بسعر 7.95 ريال بدلاً من سعر 10.50 ريال.

عروض عيد الأضحى من بنده

توفر نشرة عروض بنده اليوم تخفيضات وعروض حصرية للأعضاء ومنها لبنة فاخرة كاملة الدسم من المراعي، وجبنة موزاريلا مبشورة البقرات الثلاث، وجبنة مربعات من كيري، وشرائح جبن برجر من نادك، وبطاطس للقلي كريس كانس، وصدور دجاج طرية داري 2 كيلو، ومياه صفا، وقهوة ماي كاب 3 في 1 نسكافية وجبنة كريم قابلة للدهن من نادك 900 جرام وزيت زيتون عضوي نادك.

عروض الخضروات الطازجة من بنده توفر طماطم كاندي كرو 300 جرام، وبصل أحمر مصري حجم وسط، وطماطم كاندي محلي وباذنجان مدور محلي وثوم صيني وفول سوداني ني بالقشر أمريكي وجوز امريكي بالقشر وعنقود طماطم الكرز محلي.

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