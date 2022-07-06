نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صور تهنئة عيد الاضحى 2022 رسائل وعبارات تهنئة مكتوبة بمناسبة عيد الاضحى المبارك في المقال التالي
صور تهنئة عيد الاضحى هي ما يبحث عنه عدد كبير من الأشخاص الآن حول العالم العربي خاصة وأن ايام قليلة جدا تفصلنا عن عيد الاضحى المبارك ذلك العيد الذي يعتبر أعظم أعياد المسلمين والذي يتم فيه العديد من العادات التي تم اتخاذها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعتبر المعايدة للأهل والأقارب من الأشياء التي تدخل السرور والفرح على قلوب الآخرين فهي ليست مجرد رسالة عادية يتم إرسالها على الواتساب او مجرد صورة بل إنها تدل على مدة سعادتنا بهذه المناسبة التي تتكرر مرة واحدة في العام وينتظرها الجميع بفارغ الصبر لأداء مراسم صلاة العيد ومن ثم النحر اقتضاء برسول الله وعادة ما يحرص موقعنا ثقفني على إرضاء رغبات متابعيه لهذا نوفر لكم اجمل صور تهنئة يمكنكم استخدامها ومشاركتها مع الآخرين في التهنئة تابعوا السطور القادمة لتفاصيل أكثر حول الموضوع.
صور تهنئة عيد الاضحى
يوجد مجموعة من الصور التي يمكن الاختيار من بينها لتهنئة الآخرين بها احتفالا بعيد الأضحى المبارك الذي سوف يطل علينا بأجوائه الجميلة والمباركة خلال الأيام القليلة المقبلة فقد أعلنت هيئة الفلك أنه بعد رؤية الهلال ظهرت الرؤية والتي تقوم أن وقفة عرفات سوف تكون في يوم الجمعة 8 يوليو للعام الحالي 2022 اي ان يعتبر يوم السبت الموافق 9 يوليو أو أيام عيد الأضحى المبارك على أن تستمر اجازة عيد الأضحى من 9 يوليو حتى 17 يوليو أي لمدة ثانية أيام متواصلة وهذا بعد إعلان رئيس الوزراء أن هذه الإجازة تطبق على القطاع الخاص والعام.
عبارات تهنئة عيد الاضحى المبارك
لا تقتصر التهنئة فقط على الصور التي نقوم بإرسالها للأهل والأصدقاء بل توجد العديد من رسائل التهنئة التي تدخل الفرحة على الآخرين بمجرد استخدام كلمات بسيطة للتعبير عن مدى سعادتنا بقدوم العيد وعليه يمكنكم مشاركتها مع من وهي على النحو التالي:
- يا من أحببناهم في الله.. ورجونا وصلهم.. كل عام وأنتم بخير وعيد سعيد.
- أطل العيد مبتسما وسال الحب رقاق.. كل عام وأنتم بخير.
- رفع الحجيج أيديهم للدعاء للأمة الإسلامية في عيد الأضحى المبارك..كل عام وأنتم بخير.
- بكل العطور المصاحبة لتلبيات ضيوف الرحمن.. إرسال التهاني بمناسبة العيد كل عام وأنتم بخير.
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