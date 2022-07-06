نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده العودية اليوم بمناسبة عيد الأضحى تصل إلى 80% في المقال التالي
عروض بنده السعودية، شركة بنده تكون من أفضل الشركات التي تقوم بإعطاء العديد من السلع الغذائية التي وصلت حوالي 400 سلعة تخص العلامات التجارية بالهايبر، وهذا من أجل خدمة العديد من العملاء، كما أن شركة بنده تعد من إحدى المتاجر التي تختص بالتجزئة والتي يكون موثوق بها في العديد من المنتجات الغذائية والغير غذائية، حيث يعمل في تلك الشركة الكثير من العمال إلى أن وصل عددهم نحو عشرون ألف موظف في شركة بنده يعملون بكل إتقان ومهارة لكي يقوموا بإنجاز كافة الأعمال الخاصة بهم في مدة قصيرة لتحسين جودة المنتجات من خلال العمل بشكل مستمر حتى يتم تقديم العروض والخصومات الكبيرة والرائعة.
عروض بنده السعودية
يكون هايبر بنده من إحدى الأسواق التي يتم تواجد بها أقوى وأكبر العروض والخصومات المتواجدة في كل فروع شركة بنده بالمملكة العربية السعودية على كافة السلع الغذائية التي يحتاج لها ويريدها كل فرد مقيم داخل السعودية ومن ضمن تلك السلع والمنتجات عي، الألبان والدواجن والأجبان واللحوم وغير هذا من السلع، وأيضًا فإن تلك العروض والخصومات تكون متواجدة على كافة السلع التي تتواجد في السوق، وأيضًا فإن شركة بنده تكون من الشركات المتميزة للغاية بتقديم وطرح أكبر الخصومات والعروض التي تناسب كل شخص.
تخفيضات بنده اليوم
- 3 * 216 جرام من الجبن مربعات كيري يكون سعرها 27.95 بدلًا من 36.95 ريال سعودي.
- 500 جرام من الجبن كريمي المطبوخة القابلة للدهن من النوع بوك تكون بسعر 11.95 بدلًا من 21.95 ريال سعودي.
- 125 جرام من المحلي نوعه ستيفانا يكون بسعر 11.95 بدلًا من 19.75 ريال سعودي.
- البطاطس المقلية من النوع داري مقدار اثنان كيلو جرام يكون سعرها 12.95 بدلًا من 20.95 ريال سعودي.
- سعر الكرتون من الشعيرية المقلية سريعة التحضير من النوع إندومي مقدار 40 * 80 جرام تكون بسعر 48.95 بدلًا من 53.75 ريال سعودي.
- 500 مل من زيت الزيتون البكر الممتاز من النوع أوندليفا يكون بسعر 14.95 بدلًا من 24.95 ريال سعودي.
- 5 كيلو جرام من الأرز المصري نوعه جرين فارمز يكون بسعر 26.95 بدلًا من 33.50 ريال سعودي.
- السمن النقي نوعه المراعي مقدار 800 جرام تكون بسعر 34.95 بدلًا من 46.95 ريال سعودي.
- 390 جرام من الطماطم سترابينا يكون سعرها 8.95 ريال سعودي.
- 350 جرام من الطماطم نوعها كاندي تكون بسعر 6.95 ريال سعودي.
- طماطم كاندي كرو مقدار 350 جرام سعرها يكون 6.95 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده العودية اليوم بمناسبة عيد الأضحى تصل إلى 80% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.