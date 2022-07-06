شوف باقي أيام على انتهاء أقوى عروض العثيم على الجوالات والشاشات لعيد الأضحى

نقدم لحضراتكم اليوم من خلال هذه المقالة عبر موقع ثقفني الموقع الأول عربيا في تقديم العروض الحصرية أول بأول بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك في جميع الفروع بمدن المملكة العربية السعودية أحدث عروض العثيم لعيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات، حيث لديهم في الفروع: خصومات مميزة على أسعار الجوالات الحديثة والشاشات عالية الجودة بأقل سعر، وإليكم التفاصيل…

عروض العثيم هايبر ماركت في المملكة العربية السعودية

توفر مجموعة العثيم هايبر ماركت بالمملكة العربية السعودية العديد من الخصومات الحصرية المميزة على أسعار: مجموعة شنط السفر اللايت من جو سوفت ترولي، وخصومات أخرى منهم على أسعار طقم قدور كيتشنجر، كما لديهم خصومات عديدة على أسعار: طقم القدور الجرانيت من كيشتنجر، وخصومات أخرى منهم على أسعار قدر بانكس لطهي الأرز، وخصومات أخرى بالفروع على أسعار طباخة الأرز من بانكس، وخصم آخر على سعر مكنسة بانكس الكهربائية، بالإضافة إلى وجود خصومات أخرى على أسعار ترمس كاسا بونيتا، وتنزيلات أخرى.

عروض خاصة اليوم من العثيم ماركت بالسعودية

نستكمل معكم تقديم باقي عروض العثيم ماركت Al othaim market بالمملكة العربية السعودية، وتشمل: خصم خاص على سعر غلاية الماء من ايفا، وممسحة الأرضيات من كاسا بونيتا، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار الجينز الرجالي المنوع، والفستان البناتي مختلف الأشكال، بالإضافة إلى وجود خصومات أخرى على أسعار الشراشف ومناشف الوجه، وتنزيلات خاصة بالفروع على أسعار الفستان البناتي المنوع، ومخدة يونكيو هوم، بالإضافة إلى وجود خصومات أخرى على أسعار التيشرتات الرجالية بألوان وأحجام مختلفة، وخصومات أخرى منهم على أسعار مناشف الحمام من سارا، والتيشرتات البولو مختلفة الألوان.

باقي عروض العثيم السعودية ضمن العروض الأسبوعية

نستكمل معكم تقديم باقي عروض العثيم الحصرية على أسعار كثير من الإلكترونيات المختلفة، وخاصة الشاشات الحديثة والجوالات، ومنهم: خصم مميز على سعر تابلت أكسيد، وغيره على سعر جوال تكنو ال أي 7، بالإضافة إلى وجود خصومات أخرى على أسعار جوال اي تل بي 651، وهاتف لافا واي 40، وجوال هاي سينس أي 50، وهولو تابلت 8 الحديث مميز الإمكانيات.