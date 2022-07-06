شوف عروض بنده وهايبر بنده بالفروع وعبر بنده أونلاين Panda online

توفر جميع فروع بندة ماركت Panda market العديد من الخصومات الحصرية المميزة على أسعار منتجات بنده ماركت المختلفة بأسعار متميزة جداً، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله على الأمة الإسلامية بالخير والبركات، وتعد مجموعة بندة ماركت Panda market من أكبر محلات البيع بالتجزئة بسعر الجملة في الوطن العربي، حيث لديهم كل ما تحتاح له الأسرة من سلع محلية ومستوردة بجودة عالية جداً، فتابعونا لمعرفة التفاصيل…..

عروض بنده وهايبر بنده في المملكة العربية السعودية

تنزيلات ضخمة بأسعار متميزة داخل فروع بنده ماركت اليوم، ومنها: خصم خاص على سعر حلوى سوفت اكليرز ويرثري أوريجنال ستورك، وخصم آخر منهم على سعر الفشار الجاهر بالكراميل، وأيضاً لديهم عروض خاصة على أسعار حب الضيافة، والفسدق، والكاجو المملحين من الباجة لسهرات عائلية لذيذة في عيد الأضحى المبارك، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار شكولاتة تورتينا ميني لوكر، وعلى سعر بسكوت الويفر من لوكر، وغيرهم من خصومات.

تنزيلات اليوم داخل فروع بندة ماركت بالسعودية

توفر مجموعة بندة ماركت Panda market بفروع المملكة: خصم خاص على سعر البطاطس الشيبس من ليز، بالإضافة إلى وجود خصومات أخرى على أسعار فشار البطل بالكراميل، وعلى سعر البطاطس الشيبس من البطل، وعلى سعر عيدان البطاطا ستيكس من كتكو، وشيبس مستر فريد تورتيلا، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار بيك رولز بالجبنة من سفن دايز، وشرائح البطاطس الطازجة من اكسل، بالإضافة إلى وجود خصومات أخرى على أسعار أكياس الشاي الأخضر وبالنعناع من توينجز، وخصومات أخرى منهم على أسعار الشاي الفرط من ليبتون، واكياس الشاي الأخضر من ليبتون.

تنزيلات خاصة لفترة محدودة بفروع بندة السعودية

وتتوالى عروض بنده ماركت وهايبر بنده في فروع السعودية على أسعار: شكولاتة فريرو روتشيه، وخصم آخر منهم على سعر شكولاتة فريرو كوليكشن، كما بالماركت خصومات أخرى على أسعار حلوى الفواكه العضوية من بوم إيرث، وتنزيلات أخرى منهم على أسعار حلوى المارشميللو بورقات، وخصومات أخرى على أسعار كراكرز الجبنة والخضار من بورقات.